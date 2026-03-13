3 малоизвестных украинских сериала, которые можно посмотреть бесплатно на YouTube

Наконец-то рабочая неделя позади, а впереди – время для себя и отдыха. Отличным вариантом для уютного вечера может стать просмотр украинского сериала, который бесплатно доступен на YouTube.

В материале 24 Канала мы собрали подборку таких лент. Это разные по жанрам и сюжетам киноистории с различными актерскими составами, поэтому каждый сможет найти фаворита для себя.

Какие украинские сериалы можно посмотреть на YouTube?

"Цвет страсти"

Один из сериалов, который можно посмотреть бесплатно на YouTube, – "Цвет страсти". Лента насчитывает два сезона по 24 эпизода каждый.

Это мелодраматический сериал, который рассказывает об испытаниях Даши Гомонай – девушки, что с детства борется за свое место под солнцем.

"Цвет страсти": смотрите онлайн украинский сериал

В сериале сыграли известные украинские актеры. Среди них – погибший украинский военный Юрий Фелипенко, Анна Сердюк, Дарья Легейда, Екатерина Варченко, Лариса Руснак, Виктория Литвиненко и другие.

"Роза без шипов"

Еще один украинский сериал, который можно посмотреть бесплатно на YouTube, – "Роза без шипов". Его сняли еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину. Главную роль в ленте исполнила Клавдия Дрозд. Также в сериале снялся украинский актер и военный Андрей Фединчик.

"Роза без шипов": смотрите онлайн украинский сериал

Сюжет рассказывает о Зое – девушке из богатой семьи, жизнь которой кардинально меняется после автокатастрофы. Она решает жить ради мести и стремится наказать человека, который лишил ее смысла жизни.

"Зов любви"

"Зов любви" – еще один украинский сериал о настоящем чувстве, которое не исчезает даже спустя годы. В центре сюжета – история Анны и Андрея. В школьные годы они были влюблены друг в друга, однако их отношения завершились из-за недоразумения.

"Зов любви": смотрите онлайн украинский сериал

Впоследствии их жизнь кардинально меняется: начинается война, Андрей становится военным, а Анна строит карьеру. Но судьба снова сводит их в родном городе, заставляя переосмыслить прошлое и свои чувства.