3 маловідомі українські серіали, які можна подивитись безплатно на YouTube

Нарешті робочий тиждень позаду, а попереду – час для себе та відпочинку. Чудовим варіантом для затишного вечора може стати перегляд українського серіалу, який безплатно доступний на YouTube.

У матеріалі 24 Каналу ми зібрали добірку таких стрічок. Це різні за жанрами та сюжетами кіноісторії з різними акторськими складами, тож кожен зможе знайти фаворита для себе.

Які українські серіали можна подивитись на YouTube?

"Колір пристрасті"

Один із серіалів, який можна подивитися безплатно на YouTube, – "Колір пристрасті". Стрічка налічує два сезони по 24 епізоди кожен.

Це мелодраматичний серіал, який розповідає про випробування Даші Гомонай – дівчини, що з дитинства бореться за своє місце під сонцем.

"Колір пристрасті": дивіться онлайн український серіал

У серіалі зіграли відомі українські актори. Серед них – загиблий український військовий Юрій Феліпенко, Анна Сердюк, Дар'я Легейда, Катерина Варченко, Лариса Руснак, Вікторія Литвиненко та інші.

"Троянда без шипів"

Ще один український серіал, який можна подивитися безплатно на YouTube, – "Троянда без шипів". Його зняли ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Головну роль у стрічці виконала Клавдія Дрозд. Також у серіалі знявся український актор і військовий Андрій Федінчик.

"Троянда без шипів": дивіться онлайн український серіал

Сюжет розповідає про Зою – дівчину з багатої родини, життя якої кардинально змінюється після автокатастрофи. Вона вирішує жити заради помсти та прагне покарати людину, яка позбавила її сенсу життя.

"Поклик кохання"

"Поклик кохання" – ще один український серіал про справжнє почуття, яке не зникає навіть через роки. У центрі сюжету – історія Анни та Андрія. У шкільні роки вони були закохані одне в одного, однак їхні стосунки завершилися через непорозуміння.

"Поклик кохання": дивіться онлайн український серіал

Згодом їхнє життя кардинально змінюється: починається війна, Андрій стає військовим, а Анна будує кар'єру. Та доля знову зводить їх у рідному місті, змушуючи переосмислити минуле та свої почуття.