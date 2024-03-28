Украинские сериалы, которые можно посмотреть на Netflix

Украинская киноиндустрия поражает своим многообразием. Так, зрители могут посмотреть как эпические исторические драмы, так и интересные современные комедии. В частности, на стриминговой платформе Netflix появляется все больше украинского контента.

Кино 24 подготовило 3 интересных украинских сериала, которые можно посмотреть на Netflix. Позовите друзей и приготовьте что-то вкусненькое, ведь оторваться от экрана будет просто невозможно!

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"Первые дни", 2023

Сериал-антология рассказывает историю жизни украинцев в начале полномасштабного вторжения России в Украину.

Эта лента стала первым украинским телепроектом, диджитал-премьера которого на Netflix состоялась вместе с Украиной одновременно еще в 18 странах Европы. В частности, в Польше, Чехии, Словакии, Румынии, Венгрии, Молдове, балтийских и балканских странах.

Каждая серия покажет зрителям отдельную историю. Например, Ольга с детьми вынуждена жить в одном доме с двумя мужчинами – нынешним и бывшим. Максима же война застает на работе, в зоопарке, откуда он не может уехать. Клаус, который по национальности немец, прибывает в Киев, чтобы забрать девушку, но оказывается среди волонтеров и присоединяется к ним. В то же время мальчик Егор успокаивается тем, что в своем воображении сбивает ракеты, как злых птичек. У этих и других героев есть цель – не только спастись самим, но и спасти своих близких, сохранить человечность и веру в победу.

"Первые дни": смотрите онлайн трейлер сериала

"Новенькая", 2019

"Новенькая" – это молодежная детективная мелодрама о музыке, сильной любви, но одновременно о совсем недетских проблемах.

Главная героиня ленты Вера – обычная девушка-старшеклассница из бедной семьи. Чтобы помочь своему брату, она соглашается на секретное задание от полиции. Так, Веру переводят учиться в элитную, лучшую школу Киева, где учатся дети богатых родителей.

По сюжету, полиция подозревает самого популярного ученика школы в торговле наркотиками, а задача Веры – следить за этим юношей и докладывать обо всем старшему лейтенанту Лысенко. Прибыв в школу, девушка оказывается в центре запутанной детективной интриги и школьных конфликтов.

"Новенькая": смотрите онлайн трейлер сериала

"Я – Надежда", 2023

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Это военно-драматический сериал рассказывает об отважных и преданных своей профессии медиках экстренной помощи, которые спасали жизни людей, рискуя своим под вражескими обстрелами.

По сюжету, события сериала происходят в Харькове в первые месяцы войны. Главная героиня сериала – молодая фельдшер Надежда, которая, несмотря на все уговоры своего возлюбленного уехать в безопасное место, решительно настроена остаться в окруженном оккупантами городе. Девушка всеми силами хочет помочь раненым, пострадавшим от атаки противника. Но, понимала ли Вера, какие трагические моменты ей придется пережить?

"Я – Надежда": смотрите онлайн трейлер сериала

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