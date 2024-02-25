Среди рекомендаций народной любимицы есть исторические сериалы, а также те, что помогут отвлечься от сложных будней.

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Украинские сериалы, которые рекомендует Леся Никитюк

"Первые дни"

Ведущая отметила, что не была уверена, что сможет посмотреть этот сериал, но после просмотра долго не могла справиться с эмоциями.

Это шесть историй о сплоченности украинцев в первые дни полномасштабного вторжения, разные истории и судьбы. Этот сериал о вере и надежде, о нашем общем единстве, о поиске собственной ценности в те первые дни.

"Первые дни": смотрите онлайн трейлер сериала

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"И будут люди"

От этой ленты Лесе сложно было оторваться. Сейчас ведущая глубоко изучает украинскую историю, а здесь как раз изображены события Первой мировой войны, революция, наши освободительные соревнования, приход советской власти и первый Голодомор. И все это через призму жизни одной семьи.

Хотя персонажи жили 100 лет назад, их тревоги и проблемы нам до боли близки.

"И будут люди": смотрите онлайн трейлер сериала

"Поймать Кайдаша"

В сюжете сериала раскрыты те же темы, что в повести Ивана Нечуя-Левицкого "Кайдашева семья" 1879 года. Это история об отношениях в семье, конфликты и вечные ценности. Вы будете плакать и смеяться вместе с героями истории, узнавать в них настоящих людей.

Наверное, именно поэтому историю Кайдашей продолжают переосмысливать на разный лад на протяжении стольких лет.

"Поймать Кайдаша": смотрите онлайн трейлер сериала