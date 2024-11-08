Об этом сообщает 24 канал. После успеха "Врача по призванию" украинцы стали все больше интересоваться лентами о медиках. Поэтому наша редакция подготовила подборку увлекательных сериалов о врачах.

Не пропустите Самый новый украинский сериал с молодыми актерами: как выглядят персонажи в реальной жизни

"Женский врач. Новая жизнь"

Сюжет сериала разворачивается после начала полномасштабного вторжения в Киевском научно-исследовательском центре акушерства и репродуктологии, куда направляют беременных с патологиями и осложнениями со всей страны. Туда на работу устраивается главный герой, Михаил Гончар – талантливый акушер-гинеколог, который переехал в столицу из Северодонецка. Мужчина потерял свой дом и получил ранения в результате российского обстрела, поэтому был вынужден начать новую жизнь с дочерью в Киеве. Михаил сразу окажется перед трудностями на работе и будет втянут в интриги, которые царят в медучреждении.

"Женский врач. Новая жизнь": смотрите трейлер онлайн

"Дежурный врач"

В центре сюжета – четыре врача, которые ежедневно спасают жизни своих пациентов. В госпиталь попадает все больше людей, которые нуждаются в помощи. В каждой серии специалисты сталкиваются с разнообразными случаями – от обычных травм и несчастных случаев до редких болезней и критических состояний. Иногда врачи становятся свидетелями личных драм своих пациентов и даже могут приобщиться к решению их проблем. Каждый из медиков сталкивается с новыми вызовами и принимает важные решения, от которых будет зависеть судьба пациентов. Прототипами главных героев стали реальные столичные врачи.

"Дежурный врач": смотрите трейлер онлайн

"Госпиталь"

Во время полномасштабного вторжения в городке, который расположен на границе с Польшей, начал работу полевой госпиталь. Здесь работают вместе украинские врачи, добровольцы и специалисты из Израиля, Польши и США. Они отказались от своей спокойной и комфортной жизни, чтобы помогать и спасать пострадавших от войны. Пациенты госпиталя – военные и гражданские, у каждого из которых собственная история, часто основанная на реальных событиях. В этом заведении рождаются жизни и строятся отношения, несмотря на страшные события, которые происходят вокруг.

"Госпиталь": смотрите трейлер онлайн

Эти ленты станут идеальным вариантом проведения вечера или выходных. Выбирайте сериал из перечня, смотрите и поддерживайте украинское.