4 украинских сериала, которые вы посмотрите на одном дыхании
- Сериал "Обратное направление" рассказывает о Дарье, которая после потери родителей встречает Романа, и их жизнь меняется из-за вынужденного брака.
- Сериал "Пограничники" – о курсантах Национальной академии Государственной пограничной службы Украины, которых обучает герой АТО Иван Криницкий.
В последние годы украинские сериалы стали очень популярными. Они завоевывают сердца зрителей.
Сегодня 24 Канал расскажет о 4 украинских сериалах, которые вы посмотрите на одном дыхании. Это "Обратное направление", "Пограничники", "Парочка следователей" и "Следователь".
Подборка увлекательных украинских сериалов
"Обратное направление"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 16
- Рейтинг IMDb: 7.4/10
В сериале рассказывается о Дарине, которая теряет родителей и сталкивается с испытаниями. У девушки есть тетя Екатерина, которая не поддерживает ее, а унижает.
Неожиданно Дарья встречает владельца транспортной компании Романа, который тоже переживает не самый лучший период. После этого ее жизнь меняется. Герои вынуждены заключить брак, однако они не любят друг друга, а ненавидят. Смогут ли Дарья и Роман справиться с проблемы, и появятся ли между ними настоящие чувства?
"Обратное направление": смотрите онлайн анонс сериала
"Пограничники"
- Количество сезонов: 2
- Количество серий: 48
- Рейтинг IMDb: 6.0/10
События сериала разворачиваются за полгода до начала полномасштабного вторжения. В сентябре 2021 году ребята начинают обучение в Национальной академии Государственной пограничной службы Украины. Наставником курсантов становится герой АТО Иван Криницкий, который имеет собственную методику преподавания.
"Пограничники": смотрите онлайн трейлер сериала
"Парочка следователей"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 16
- Рейтинг IMDb: 7.2/10
В центре сюжета – следователь София, которая работает в обычном участке. У нее хорошие отношения со всеми коллегами, кроме судмедэксперта Павла. Их общение напряженное, ведь мужчина – закрытый, высокомерный и не идет на контакт.
Понемногу Софии и Павлу удается наладить отношения. Как будет развиваться их история?
"Парочка следователей": смотрите онлайн анонс сериала
"Следователь"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 16
- Рейтинг IMDb: 7.2/10
В сериале рассказывается о следователе Анастасии Ясинской, которая переезжает из столицы в маленький городок. Она выросла с мамой и братом Константином, однако всегда пыталась найти отца.
В 19-летнем возрасте Ася теряет маму, а впоследствии трагически погибает Костя, поэтому женщина остается одна. Теперь главная героиня стремится узнать, кто убил ее брата. Какие испытания ждут Ясинскую?
"Следователь": смотрите онлайн анонс сериала