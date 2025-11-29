4 украинских сериала, которые вы посмотрите на одном дыхании

В последние годы украинские сериалы стали очень популярными. Они завоевывают сердца зрителей.

Сегодня 24 Канал расскажет о 4 украинских сериалах, которые вы посмотрите на одном дыхании. Это "Обратное направление", "Пограничники", "Парочка следователей" и "Следователь".

Не пропустите 3 мини-сериала с невероятно интересным сюжетом для идеальных выходных

Подборка увлекательных украинских сериалов

"Обратное направление"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 16

: 16 Рейтинг IMDb: 7.4/10

В сериале рассказывается о Дарине, которая теряет родителей и сталкивается с испытаниями. У девушки есть тетя Екатерина, которая не поддерживает ее, а унижает.

Неожиданно Дарья встречает владельца транспортной компании Романа, который тоже переживает не самый лучший период. После этого ее жизнь меняется. Герои вынуждены заключить брак, однако они не любят друг друга, а ненавидят. Смогут ли Дарья и Роман справиться с проблемы, и появятся ли между ними настоящие чувства?

"Обратное направление": смотрите онлайн анонс сериала

"Пограничники"

Количество сезонов : 2

: 2 Количество серий : 48

: 48 Рейтинг IMDb: 6.0/10

События сериала разворачиваются за полгода до начала полномасштабного вторжения. В сентябре 2021 году ребята начинают обучение в Национальной академии Государственной пограничной службы Украины. Наставником курсантов становится герой АТО Иван Криницкий, который имеет собственную методику преподавания.

"Пограничники": смотрите онлайн трейлер сериала

"Парочка следователей"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 16

: 16 Рейтинг IMDb: 7.2/10

В центре сюжета – следователь София, которая работает в обычном участке. У нее хорошие отношения со всеми коллегами, кроме судмедэксперта Павла. Их общение напряженное, ведь мужчина – закрытый, высокомерный и не идет на контакт.

Понемногу Софии и Павлу удается наладить отношения. Как будет развиваться их история?

"Парочка следователей": смотрите онлайн анонс сериала

"Следователь"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 16

: 16 Рейтинг IMDb: 7.2/10

В сериале рассказывается о следователе Анастасии Ясинской, которая переезжает из столицы в маленький городок. Она выросла с мамой и братом Константином, однако всегда пыталась найти отца.

В 19-летнем возрасте Ася теряет маму, а впоследствии трагически погибает Костя, поэтому женщина остается одна. Теперь главная героиня стремится узнать, кто убил ее брата. Какие испытания ждут Ясинскую?

"Следователь": смотрите онлайн анонс сериала