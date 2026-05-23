5 интересных украинских сериалов, которые можно растянуть на недели
Есть люди, которые предпочитают длинные сериалы. Их можно растянуть на недели, а не посмотреть за один или несколько дней.
24 Канал составил подборку длинных украинских сериалов. Выбирайте, что смотреть в ближайшее время.
Какие украинские сериалы можно смотреть долго?
"Женский доктор. Новая жизнь"
- Количество сезонов: 3
- Количество серий: 92
События сериала разворачиваются во время российского полномасштабного вторжения в Украину. Акушер-гинеколог Михаил Гончар руководил родильным отделением больницы в Северодонецке, но россияне разрушили здание.
Михаил решает начать новую жизнь, поэтому вместе с дочерью переезжает в Киев и устраивается в Научно-исследовательский центр акушерства и репродуктологии. Однако у Гончара не складываются отношения с заместителем заведующего и он втягивается в интриги и конфликты, которые царят в больнице.
"Участковый с ДВРЗ"
- Количество сезонов: 3
- Количество серий: 72
Сергей Бондарь ранее работал опером в центральном отделении, однако ему пришлось перевестись в участок отдаленного района. Напарником главного героя становится Петр Дзюба.
Сергей думал, что теперь его жизнь станет скучной, но ДВРЗ держит криминальная банда. Бондарь вступает в борьбу с преступной группировкой, однако его "крышует" местная полиция.
"Пограничники"
- Количество сезонов: 2
- Количество серий: 48
События первого сезона происходят за полгода до начала полномасштабного вторжения. В центре сюжета – парни и девушки, которые поступают в Национальную академию Государственной пограничной службы Украины.
Наставником курсантов становится герой АТО Иван Криницкий. У мужчины собственная методика преподавания, которая нравится не всем. Однако он хочет, чтобы новички стали настоящими боевыми офицерами.
"СидорЕнки-СидОренки"
- Количество сезонов: 3
- Количество серий: 96
Сюжет разворачивается вокруг двух семей, которые имеют одинаковую фамилию. Они узнают, что 16 лет назад в роддоме перепутали их сыновей. Теперь Сидоренко переживают немало испытаний.
"Только любовь"
- Количество сезонов: 3
- Количество серий: 100
Жена успешного архитектора Дениса погибла в автокатастрофе. Теперь мужчина должен сам воспитывать дочь Машеньку. Девочка мечтает найти себе новую маму, а отцу – новую жену.
В жизни семьи появляется певица Альбина. Женщина влюблена в Дениса, однако не может наладить отношения с его дочерью. Впоследствии мужчина знакомится с учительницей Марии Ольгой.
Денис и Ольга по-настоящему влюбляются друг в друга, однако Альбина не готова попрощаться с любимым, поэтому разрабатывает коварный план, чтобы разлучить их.