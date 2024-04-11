4 высокорейтинговых украинских сериала о настоящей любви

Если вам не хватает приятных эмоций романтики и любви, их можно получить за просмотром хорошего сериала. Предлагаем посмотреть лучшие украинские ленты последних лет: от масштабных исторических эпопей до эмоциональных мелодрам и легких молодежных комедий.

В материале Кино 24 смотрите список, который мы подготовили для вас. В подборке найдете трейлеры сериалов, которые заставят вас забыть обо всем и наслаждаться историями о настоящей любви.

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Украинские сериалы о любви

"Крепостная"

Сериал "Крепостная" завоевал сердца зрителей. В этой костюмированной мелодраме раскрывается трагическая судьба главной героини, Екатерины Вербицкой, которая выросла в роскошном доме богатых помещиков. Несмотря на свое благосостояние, Катя – крепостная и сирота, которая под господством крепостничества остается невольницей.

Действия сериала разворачиваются в 1856 году, в эпоху дворянства и крепостничества, когда богатые покупают бедных и используют их как подданных в своих величественных особняках. Однако даже среди этих социальных слоев может родиться настоящая любовь.

"Крепостная": смотрите онлайн трейлер сериала

"Молодая"

Это история об Ольге, которая в 40 лет решает переосмыслить свою жизнь.

Ее муж ради молодой любовницы покидает ее, потратив семейные сбережения на азартные игры и оставив женщину с долгами. Чтобы обеспечить себе приличное будущее, Ольга решает пойти на работу в издательство и найти себе нового возлюбленного, солгав о своем настоящем возрасте.

Интересно, удастся ли Ольге ложью найти свое настоящее счастье?

"Молодая": смотрите онлайн трейлер сериала

"И будут люди"

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В 2020 году вышел сериал "И будут люди", каждая серия которого посвящена отдельному персонажу. Вместе эти эпизоды отображают жизнь украинского села в начале 20 века.

Главные герои переживают ключевые исторические события того периода – Первую мировую войну, революцию, поражение УНР и приход большевиков к власти. Но и среди этих страниц истории найдется место для любви.

"И будут люди": смотрите онлайн трейлер сериала

"Кофе с кардамоном"

Это десятисерийная драматическая история о запретной любви молодой девушки и гораздо старшего за нее польского шляхтича, которая разворачивается в середине XIX века. Сериал рассказывает о неразделенном чувстве польского шляхтича Адама к украинской сироте Анне. Несмотря на препятствия и недоразумения они смогут найти путь к сердцу друг друга.

"Кофе с кардамоном": смотрите онлайн трейлер сериала

Найдите время для того, чтобы забыть о ежедневной рутине и проблемах. Наслаждайтесь просмотром украинской ленты, которая точно не оставит вас равнодушными.