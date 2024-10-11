Быстро поднимут настроение: 3 комедийных украинских сериала, которые стоит посмотреть вечером

Если вы устали и хотите отдохнуть от серых будней, то комедийные сериалы быстро смогут рассмешить и подарить положительные эмоции. Украинский кинематограф имеет немало лент, которые обязательно поднимут настроение.

Кино 24 подготовил подборку комедийных сериалов. Эти ленты имеют увлекательный сюжет и множество забавных ситуаций, которые заставят вас смеяться и забыть о повседневности.

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"Джованни"

Любовь Светланы и Сергея не смогла побороть все испытания судьбы, поэтому супруги развелись. Женщина переезжает за границу, где знакомится с итальянцем, по фамилии Джованни. Она снова выходит замуж и наслаждается жизнью с детьми и мужем. В то же время Сергей также влюбляется в девушку Анну и планирует с ней построить семью. Однако Светлана неожиданно возвращается в Украину и начинает жить с итальянцем рядом с экс-супругом и его избранницей. Как главные герои будут приспосабливаться к переменам и такому соседству?

"Джованни": смотрите трейлер онлайн

"Успеть до 30"

Ира, Саша и Люба неожиданно знакомятся в Киеве. Девушки оказываются ровесницами – им всем по 29 лет, поэтому решают кардинально изменить свою жизнь. Однако все запланированное стоит воплотить до 30-летия. Одна из героинь выражает желание открыть свой ресторан, другая – выйти замуж и построить счастливую семью, а последняя – познать беззаботную жизнь. В течение серий зрители будут наблюдать за забавными ситуациями, которые случаются с девушками во время достижения их мечты.

"Успеть до 30": смотрите трейлер онлайн

"Подорожники"

Ирина и Анатолий Рудых открыли собственный бизнес – кафе-отель "Подорожник", в который вложили почти все свои деньги. Супруги занимаются его развитием, из-за чего заведение становится достаточно популярным, а количество посетителей только растет. Впрочем, впоследствии напротив "Подорожника" открывается другое кафе. Его владелица Сусанна вернулась из Италии, где работала официанткой и вышла замуж за начинающего повара Марио. С этого момента начинается противостояние двух бизнесов, которое будет сопровождаться конфликтами, забавными спорами и даже любовным треугольником.

"Подорожники": смотрите трейлер онлайн

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