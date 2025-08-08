Сияли на больших экранах: 5 украинских знаменитостей без актерского образования, которые снялись в кино
- Леся Никитюк дебютировала в фильме "Песики", сыграв роль карьеристки Яны.
- Михаил Хома (Дзидзьо) сыграл в фильмах "DZIDZIO Контрабас" и "DZIDZIO Первый раз".
- Надя Дорофеева снялась в фильме "Я, ты, он, она".
- Оля Полякова участвовала в съемках фильма "Звезды по обмену".
Для людей свойственно не останавливаться на достигнутом, а идти дальше и пробовать себя в новых сферах. Так некоторые звезды, которые достигли успеха в музыке или на телевидении, решили попробовать себя в киноиндустрии.
Кино 24 расскажет об украинских знаменитостях без актерского образования, которые сыграли в кино. Отсутствие диплома не помешало им сиять на большом экране.
Смотрите также 4 лучшие фильмы Кристофера Нолана, которые стоит увидеть хотя бы один раз
Леся Никитюк
Ведущая и блогер сыграла главную роль в комедийной ленте "Собачки". Для нее это дебют в полнометражном фильме. Леся Никитюк сыграла карьеристку Яну, которая случайно накладывает на себя заклятие: все мужчины после ночи с ней превращаются в собак. Это испытание учит девушку заботе и любви и заставляет ее переосмыслить отношение к жизни.
"Собачки": смотрите трейлер онлайн
К слову, Дарья Петрожицкая негативно относится к тому, что медийных лиц зовут сниматься в кино. Когда она комментировала эту тему, то в пример привела "Песиков", хотя отметила, что Никитюк хорошо справилась со своей ролью.
Дзидзьо
Михаил Хома не только попробовал себя в роли актера, но и продюсера и сценариста. Его первый фильм – "DZIDZIO Контрабас", рассказывающий о ребятах, которые решили заработать денег на контрабанде. Также он появился в лентах "DZIDZIO Первый раз" и сериале "Отмороженный".
"DZIDZIO Контрабас": смотрите трейлер онлайн
Надя Дорофеева
Певица имела одну из ключевых ролей в фильме "Я, ты, он, она" – она сыграла Елену. В рамках ленты Надя Дорофеева сотрудничала с Владимиром Зеленским, который тоже предстал в ленте. Кино рассказывает о двух супружеских парах, которые испытывают на себе сложности отношений.
"Я, ты, он, она": смотрите трейлер онлайн
Маша Ефросинина
Ведущая и интервьюерка снялась в нескольких картинах. Одной из самых известных с ее участием стала семейная новогодняя комедия "Приключения S Николая". В ней Маша Ефросинина сыграла маму-модельершу, которая недовольна тем, что ее муж решил поехать зимой в село в Карпатах. Также Маша пробовала себя в дубляже.
"Приключения S Николая": смотрите трейлер онлайн
Оля Полякова
До популярности певица имела несколько эпизодических ролей в кино. В 2018 году приняла участие в съемках комедийного фильма "Свингеры", а впоследствии появилась и во второй части ленты. Также Оля Полякова была продюсером и актрисой фильма "Звезды по обмену".
"Звезды по обмену": смотрите трейлер онлайн