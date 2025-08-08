Кино 24 расскажет об украинских знаменитостях без актерского образования, которые сыграли в кино. Отсутствие диплома не помешало им сиять на большом экране.

Леся Никитюк

Ведущая и блогер сыграла главную роль в комедийной ленте "Собачки". Для нее это дебют в полнометражном фильме. Леся Никитюк сыграла карьеристку Яну, которая случайно накладывает на себя заклятие: все мужчины после ночи с ней превращаются в собак. Это испытание учит девушку заботе и любви и заставляет ее переосмыслить отношение к жизни.

К слову, Дарья Петрожицкая негативно относится к тому, что медийных лиц зовут сниматься в кино. Когда она комментировала эту тему, то в пример привела "Песиков", хотя отметила, что Никитюк хорошо справилась со своей ролью.

Дзидзьо

Михаил Хома не только попробовал себя в роли актера, но и продюсера и сценариста. Его первый фильм – "DZIDZIO Контрабас", рассказывающий о ребятах, которые решили заработать денег на контрабанде. Также он появился в лентах "DZIDZIO Первый раз" и сериале "Отмороженный".

Надя Дорофеева

Певица имела одну из ключевых ролей в фильме "Я, ты, он, она" – она сыграла Елену. В рамках ленты Надя Дорофеева сотрудничала с Владимиром Зеленским, который тоже предстал в ленте. Кино рассказывает о двух супружеских парах, которые испытывают на себе сложности отношений.

Маша Ефросинина

Ведущая и интервьюерка снялась в нескольких картинах. Одной из самых известных с ее участием стала семейная новогодняя комедия "Приключения S Николая". В ней Маша Ефросинина сыграла маму-модельершу, которая недовольна тем, что ее муж решил поехать зимой в село в Карпатах. Также Маша пробовала себя в дубляже.

Оля Полякова

До популярности певица имела несколько эпизодических ролей в кино. В 2018 году приняла участие в съемках комедийного фильма "Свингеры", а впоследствии появилась и во второй части ленты. Также Оля Полякова была продюсером и актрисой фильма "Звезды по обмену".

