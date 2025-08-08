Кіно 24 розповість про українських знаменитостей без акторської освіти, які зіграли у кіно. Відсутність диплома не завадила їм сяяти на великому екрані.

Дивіться також 4 найкращі фільми Крістофера Нолана, які варто побачити хоча б один раз

Леся Нікітюк

Ведуча та блогерка зіграла головну роль у комедійній стрічці "Песики". Для неї це дебют у повнометражному фільмі. Леся Нікітюк зіграла кар'єристку Яну, яка випадково накладає на себе закляття: всі чоловіки після ночі з нею перетворюються на собак. Це випробування навчає дівчину турботи і любові й змушує її переосмислити ставлення до життя.

"Песики": дивіться трейлер онлайн

До слова, Дар'я Петрожицька негативно ставиться до того, що медійних осіб кличуть зніматися у кіно. Коли вона коментувала цю тему, то у приклад навела "Песиків", хоч зазначила, що Нікітюк добре впоралась зі своєю роллю.

Дзідзьо

Михайло Хома не лише спробував себе у ролі актора, але й продюсера та сценариста. Його перший фільм – "DZIDZIO Контрабас", що розповідає про хлопців, які вирішили заробити грошей на контрабанді. Також він постав у стрічках "DZIDZIO Перший раз" та серіалі "Відморожений".

"DZIDZIO Контрабас": дивіться трейлер онлайн

Надя Дорофєєва

Співачка мала одну з ключових ролей у фільмі "Я, ти, він, вона" – вона зіграла Олену. У рамках стрічки Надя Дорофєєва співпрацювала з Володимиром Зеленським, який теж постав у стрічці. Кіно розповідає про дві подружні пари, які відчувають на собі складнощі стосунків.

"Я, ти, він, вона": дивіться трейлер онлайн

Маша Єфросиніна

Ведуча й інтерв'юерка знялась у кількох картинах. Однією з найвідоміших за її участю стала сімейна новорічна комедія "Пригоди S Миколая". У ній Маша Єфросиніна зіграла маму-модельєрку, яка незадоволена тим, що її чоловік вирішив поїхати взимку у село в Карпатах. Також Маша пробувала себе в дубляжі.

"Пригоди S Миколая": дивіться трейлер онлайн

Оля Полякова

До популярності співачка мала кілька епізодичних ролей у кіно. У 2018 році взяла участь у зйомках комедійного фільму "Свінгери", а згодом постала і в другій частині стрічки. Також Оля Полякова була продюсеркою та акторкою фільму "Зірки за обміном".

"Зірки за обміном": дивіться трейлер онлайн