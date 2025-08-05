Крістофер Нолан відомий заплутаними сюжетами, цікавими розповідями та вмінням поєднувати інтелектуальну глибину з основними рисами блокбастерів. Кіно 24 розповість про одні з найкращих стрічок режисера, які є унікальними в кіноіндустрії.

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"Темний лицар"

Друга частина трилогії розповідає про Бетмена, який продовжує боротися зі злочинним світом Готема. Та ситуація в місті не покращується: люди покидають свої домівки, бо в головного героя з'явився новий ворог. Підступний, хитрий і розумний Джокер грабує банки та сіє в Готемі хаос і страх.

Бетмен починає співпрацювати зі своєю командою, щоб здолати Джокера і відновити справедливість. Крістофер Нолан вийшов за межі та зняв щось більше, ніж просто адаптацію коміксу. Тут і кримінальне кіно 70-х, і елементи трилера, і неймовірні персонажі.

"Темний лицар": дивіться трейлер онлайн

"Оппенгеймер"

Біографічний фільм розповідає про Роберта Оппенгеймера, фізика-теоретика, якого називають "батьком атомної бомби". Чоловік стає керівником Манхеттенського проєкту, метою якого є випередити нацистську Німеччину в створенні ядерної зброї.

Та з часом Оппенгеймера починають мучити докори совісті: чи зробив він правильний вибір, коли винайшов бомбу, що може знищити людство. Це захоплива тригодинна драма у насиченому та запаморочливому стилі, яка розкриває моральні дилеми і внутрішню боротьбу головного героя.

"Оппенгеймер": дивіться трейлер онлайн

"Пам'ятай"

У центрі сюжету – Леонард Шелбі, який дорого одягнений, їздить на елітному авто, але живе в дешевих мотелях. Головна мета чоловіка – знайти вбивцю своєї дружини й помститися. Та на перешкоді стоїть захворювання Леонарда: у нього амнезія, через яку чоловік кожні 10 хвилин забуває про те, що відбулося.

Він наближається до розгадки завдяки тому, що робить фото, записи й навіть тату. Але щось у справі йде не так. Це один з найкращих новаторських екзистенційних трилерів, що перевертає уявлення про пам'ять.

"Пам'ятай": дивіться трейлер онлайн

"Початок"

Леонардо Ді Капріо грає Домініка Кобба – професійного злодія. Та він краде не гроші чи цінності, а інформацію, проникаючи в підсвідомість своїх жертв.

Йому надходить пропозиція – стерти кримінальну історію та отримати можливість повернутися додому як плату за імплантацію ідеї іншої людини в підсвідомість мішені. Складний і концептуальний фільм змінив уявлення про межі фантастики в кінематографі.

"Початок": дивіться трейлер онлайн