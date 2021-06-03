Норму об украинском дубляже в кино хотят отсрочить: кинематографисты возмущаются

Национальный союз кинематографистов Украины днем ранее обнародовал открытое письмо к депутатам Верховной Рады Украины. В нем украинские кинематографисты призывают "оставить в покое Закон о языке". О чем открытое письмо к депутатам – читайте на Кино 24.

Закон о языке (часть 6 статьи 23), который должен вступить в силу после 16 июля 2021 года, должен закрепить требование на существование украиноязычного контента или контента с украинским дубляжом. Требование будет касаться как телевидения, так и прессы. Депутаты партии "Слуга народа" просят отсрочить принятие нормы еще на три месяца в связи с карантинными ограничениями и недостаточным количеством украинского продукта для запроса.

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Украинское кинематографическое сообщество уже отреагировало на такие поправки и подчеркнуло, что украинское медиапространство – "одно из главных полей битвы в российской гибридной войне против Украины, в войне, которая является прежде всего войной за идентичность". По мнению актеров и режиссеров, именно России и пророссийскому олигархату в Украине, что направляли особые усилия именно на русификацию средств массовой информации, не нравятся изменения, которые принесет вступление в силу Закона о языке.

Основные тезисы письма украинских кинематографистов

1. Авторов письма возмутило утверждение о том, что существующим телеканалам не хватает украиноязычных фильмов для заполнения своего эфира.

Это мелочно, ничтожно и подло, мы все знаем, что это неправда. Чтобы выполнить закон, достаточно озвучить на украинском языке хотя бы те фильмы, которые упомянутые депутаты и олигархическая телеиндустрия собирались навязывать на русском. Для миллиардеров-владельцев этих телеканалов расходы на такое озвучивание – копейки,

– отметили члены Союза кинематографистов.

2. Также авторы считают манипулятивным утверждение о том, что Закон о языке обязывает газеты и журналы нести дополнительные расходы. По мнению авторов, всеукраинские издания смогут выходить или только на украинском языке, или, по собственному желанию, печатать тиражи на других языках. Они также назвали чушью утверждения о том, что украинцы не будут покупать прессу на украинском языке, вспомнив о выдумках, что украинцы не будут ходить в кинотеатры или слушать радио на украинском языке.

3. В случае ослабления в законопроекте "О медиа" норм, касающихся защиты украинского языка и внесения изменений в Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины или объявления появления в тексте любых новых русификаторских положений, члены Национального союза подчеркнули , что "сделают все возможное, чтобы этот законопроект никогда не был принят".

4. Украинские кинематографисты обратились к народным депутатам "осознать персональную ответственность за будущее страны и не голосовать за русификаторские законопроекты.

5. Авторы письма также призвали украинских граждан – в случае игнорирования властью требований, объявленных в письме – "быть готовыми к решительным действиям для защиты нашего языка и государства".

Письмо подписали известные украинские деятели культуры: