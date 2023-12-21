Еще один украинский фильм покажут на Netflix: какой и когда смотреть
Источник:Netflix
На Netflix появляется все большее количество фильмов украинского производства. В частности, "Щедрик", "Довбуш", "Мавка. Лесная песня", а теперь на платформе появится еще одна украинская лента – триллер "Между нами" с Ирмой Витовской.
Читайте в материале, когда ждать премьера фильма на Netflix, о чем фильм и как отреагировали на новость поклонники украинского кино.
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Триллер "Между нами" будет на Netflix
Лента выйдет на Netflix 3 января. Фильм раскрывает историю, в которой главные героини, Саша и Аня, сталкиваются с трудным выбором между родственными связями и нравственными ценностями, когда других альтернатив просто не существует.
Саша вынуждена делать этот важный выбор по отношению к своему мужу, тогда как Аня становится перед подобным решением по отношению к своему сыну. Драматизм ситуации усиливается, когда обе женщины оказываются вовлечены в криминальные события.
"Между нами": смотрите онлайн трейлер фильма
"Между нами" будет на Netflix: поклонники отреагировали
Поклонники украинского контента искренне радуются, когда появляется очередная новость, что фильм украинского производства будет на Netflix. Вот как они отреагировали на этот раз:
- "Отлично, что в нашей стране есть такие талантливые люди! В каждой из сфер жизни! Моя сфера – недвижимость! И я каждый день встречаю таких людей, как среди коллег, так и среди клиентов! Радуюсь жить именно в этой стране!"
- "Ирма Витовская и Анастасия Пустовит – отличный дуэт"
- "О…супер! Не успела пойти в кино. Спасибо, Netflix!"
- "Многие украинские картины, к сожалению, доступны только для Украины"