Еще один украинский фильм покажут на Netflix: какой и когда смотреть

На Netflix появляется все большее количество фильмов украинского производства. В частности, "Щедрик", "Довбуш", "Мавка. Лесная песня", а теперь на платформе появится еще одна украинская лента – триллер "Между нами" с Ирмой Витовской.

Читайте в материале, когда ждать премьера фильма на Netflix, о чем фильм и как отреагировали на новость поклонники украинского кино.

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Триллер "Между нами" будет на Netflix

Лента выйдет на Netflix 3 января. Фильм раскрывает историю, в которой главные героини, Саша и Аня, сталкиваются с трудным выбором между родственными связями и нравственными ценностями, когда других альтернатив просто не существует.

Саша вынуждена делать этот важный выбор по отношению к своему мужу, тогда как Аня становится перед подобным решением по отношению к своему сыну. Драматизм ситуации усиливается, когда обе женщины оказываются вовлечены в криминальные события.

"Между нами": смотрите онлайн трейлер фильма

"Между нами" будет на Netflix: поклонники отреагировали

Поклонники украинского контента искренне радуются, когда появляется очередная новость, что фильм украинского производства будет на Netflix. Вот как они отреагировали на этот раз: