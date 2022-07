Жизнь продолжается, – фильм "Ты – космос" одержал победу на Одесском международном кинофестивале

10:42

Дебютный фильм "Ты – космос" (U are the Universe) украинского режиссера Павла Острикова стал победителем профессиональной секции Work in Progress Одесского международного кинофестиваля. Из-за полномасштабной войны часть индустрийной секции ОМКФ прошла на Международном кинофестивале в Карловых Варах.