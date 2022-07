Как сообщили в пресс-службе, социальная драма "Как там Катя?" покажет историю врача скорой помощи Анны, которая ищет справедливость в этом неидеальном мире. Идея фильма возникла после короткометражного фильма Solatium, в котором Тинькевич исследовала тему человеческого горя и мести, которую оно влечет за собой.

Через три года режиссер превратил свой замысел в полнометражный фильм, который теперь будет бороться за награду кинофестиваля в Локарно.

"Как там Катя?": больше о ленте

Производством фильма занималась компания EVOS FILM. Продюсерами ленты выступили Ольга Матат и Влад Дудко, оператор-постановщик – Влад Воронин, художник-постановщик – Влад Дудко, звукорежиссер – Сергей Степанский. Над сценарием вместе с режиссером работали Сергей Касторных, Юлия Гончар и Наталья Блок. Главную роль в фильме исполнила Анастасия Карпенко.

Меня всегда глубоко умиляли истории, в основе которых лежит острые моральные вопросы – истории, которые побуждают героев делать сложный компромиссный выбор. Все мы уверены, что хорошо знаем, кем мы являемся, что у нас есть четкие маркеры, где белое и черное, когда речь идет о моральном выборе. Да действительно ли это так?

– размышляет режиссер Кристина Тынькевич.

Ранее лента была представлена на многих международных площадках, в частности проект фильма разрабатывался в сценарной мастерской Midpoint Feature Launch, а впоследствии он побывал на Thessaloniki's Agora Crossroads Co-Production Forum, Karlovy Vary Eastern Promises (Works in Development), EAVE on Demand Forward и стал победителем New Horizons Studio+ (Best Pitch Award).

Фильм "Как там Катя?" создан при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино Украины (лента стала победителем одиннадцатого конкурса проектов категории "полнометажные дебюты"). В 2021 году фильм "Как там Катя?" стал победителем программы proMOTION Украинского института.

Сегодняшняя война, которую Россия цинично ведет против Украины, оказывает непосредственное влияние на изменения в нашей и мировой киноиндустрии. Однако мы счастливы, что, несмотря на вызовы, которые перед нами ставит новая реальность, мы смогли довести начатое три года назад дело до конца и теперь будем представлены на фестивале в Локарно,

– сказала Ольга Матат.

"Сейчас крайне важно, чтобы украинское кино было представлено на международных площадках, чтобы оно было увидено, а украинские голоса – услышаны", – дополнила она Ольга Матат.

Справка. Международный кинофестиваль в Локарно – один из самых древних и престижных киносмотров мира, начатый в 1946 году. Он считается четвертым по важности после Канн, Венеции и Берлина европейским кинофестивалем. За все годы своей истории фестиваль открыл новые имена в кинематографе, в частности, Виллема Дефо, Терри Гиллиама, Аки Каурисмяки, Кена Лоуча, Джона Малковича, Сьюзен Серендон и других.

В этом году кинофестиваль в Локарно состоится с 3 по 13 августа.



Постер к "Как там Катя?" / Фото пресс-службы фильма