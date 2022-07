Як повідомили у пресслужбі, соціальна драма "Як там Катя?" покаже історію лікарки швидкої допомоги Анни, яка шукає справедливості у цьому неідеальному світі. Ідея стрічки виникла після короткометражного фільму Solatium, в якому Тинькевич досліджувала тему людського горя та помсти, яку воно тягне за собою.

Дізнавайтеся більше Гумор під час війни та чому варто піти на "Скажених сусідів": ексклюзивне відеозвернення акторів

Через три роки режисерка перетворила свій задум на повнометражний фільм, який тепер змагатиметься за нагороду кінофестивалю в Локарно.

"Як там Катя?": більше про стрічку

Виробництвом фільму займалась компанія EVOS FILM. Продюсерами стрічки виступили Ольга Матат та Влад Дудко, оператор-постановник – Влад Воронін, художник-постановник – Влад Дудко, звукорежисер – Сергій Степанський Над сценарієм разом з режисеркою працювали Сергій Касторних, Юлія Гончар та Наталія Блок. Головну роль у фільмі виконала Анастасія Карпенко.

Мене завжди глибоко зворушували історії, в основі яких лежить гострі моральні питання – історії, які спонукають героїв робити складний компромісний вибір. Всі ми впевнені, що добре знаємо, ким ми є, що всі ми маємо чіткі маркери, де біле і чорне, коли мова йде про моральний вибір. Та чи дійсно це так?,

– розмірковує режисерка Крістіна Тинькевич.

Раніше стрічка була представлена на багатьох міжнародних майданчиках, зокрема проєкт фільму розроблявся в сценарній майстерні Midpoint Feature Launch, а згодом він побував на Thessaloniki’s Agora Crossroads Co-Production Forum, Karlovy Vary Eastern Promises (Works in Development), EAVE on Demand Kyiv, EWA Fest Forward та став переможцем New Horizons Studio + (Best Pitch Award).

Фільм "Як там Катя?" створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно України (стрічка стала переможцем одинадцятого конкурсу проєктів категорії "повнометражні дебюти"). У 2021 році фільм "Як там Катя?" став переможцем програми proMOTION від Українського інституту.

Сьогоднішня війна, яку Росія цинічно веде проти України, безпосередньо впливає на зміни в нашій та світовій кіноіндустрії. Проте ми щасливі, що попри виклики, які перед нами ставить нова реальність, ми змогли довести почату три роки тому справу до кінця і тепер будемо представлені на фестивалі у Локарно,

– сказала Ольга Матат.

"Зараз вкрай важливо, щоб українське кіно було представленим на міжнародних майданчиках, щоб воно було побаченим, а українські голоси – почутими", – доповнила вона Ольга Матат.

Довідка. Міжнародний кінофестиваль в Локарно – один з найдавніших та найпрестижніших кінооглядів світу, започаткований у 1946 році. Він вважається четвертим за важливістю після Канн, Венеції й Берліна європейським кінофестивалем. За всі роки своєї історії фестиваль відкрив нові імена в кінематографі, зокрема Віллема Дефо, Террі Гілліама, Акі Каурісмякі, Кена Лоуча, Джона Малковича, Сьюзен Серендон та інших.

Цьогоріч кінофестиваль в Локарно відбудеться з 3 по 13 серпня.



Постер до "Як там Катя?" / Фото пресслужби фільму