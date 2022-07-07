Редакция Kino 24 спросила у исполнителей главных ролей "Сумасшедших соседей", уместно ли сейчас шутить, радоваться и ходить в кино на комедии. Юрий Горбунов отметил, что даже на официальных переговорах шутят, чтобы снять напряжение. Инна Приходько пошутила о том, почему у нас нет "шутливых Байракторов". Арам Арзуманян сказал, что юмор – вся его жизнь, а Леся Самаева верит, что чувство радости поможет нам набраться сил, перезагрузиться и продолжать помогать армии, чтобы приблизить нашу победу.

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На самом деле украинцы умеют шутить хоть пруд пруди да и так, что аж гай шумит!

Юмор и "Сумасшедшие соседи" в кино с 7 июля: почему стоит пойти на премьеру

"Сумасшедшие соседи" являются продолжением "Сумасшедшей свадьбы". Как отмечают авторы проекта, в зрительской заинтересованности новым фильмом нет сомнений, ведь ставшую его основой кинотрилогию можно с полным правом назвать самым успешным украинским кинопроектом последних лет.

Сегодня украинцы увидят любимых героев, но уже с новыми приключениями и неизменными ценностями: любовью, дружбой и крепкими отношениями. И новыми соседями.

Отгремели все сумасшедшие свадьбы, но неистовые приключения в Яблоновке продолжаются! Днем или ночью, летом или зимой – чтобы пакостить соседу всегда есть время, вдохновение и фантазия. А вот "чужим" здесь совсем не рады,

– говорится в официальном синопсисе картины.

"Сумасшедшие соседи: Новые истории": смотрите трейлер онлайн

Кстати говоря. Впоследствии читайте в рамках проекта " Интервью 24 " интервью с главным героем "Сумасшедших соседей: Новых историй" Назаром Заднепровским, исполнившим роль Василия Середюка.

Юмор – неотъемлемая часть моей жизни, – Инна Приходько

Роль в "Сумасшедших соседях" – Олька

Инна Приходько, более 15 лет своей жизни посвятившая юмору, считает, что его не бывает слишком много. По словам актрисы, юмор помогает разрядить любую нехорошую ситуацию. "Юмор – это неотъемлемая часть моей жизни", – отметила она.

Особенно юмор нужен во время войны. Звезда отметила, что украинцы умеют метко и остроумно шутить: "У нас нереальное чувство юмора и это уже стало одним из видов нашего украинского оружия". Украинские шутки, как отметила звезда, умеют дать такого перчухана российскому оккупанту, что ой-ой!".

А вообще, по словам Инны, было бы интересно, если бы появился такой вид оружия, как "шутливый Байрактар".

Представьте себе: ты сначала вычисляешь россиянина, целишься в него, а когда попадаешь, то громко смеешься. Смеемся, следовательно, не сдаемся,

– отметила звезда.

Инна Приходько пригласила украинцев на премьеру "Сумасшедших соседей". Почему следует уйти? Это ведь:

любимые герои;

забавные ситуации;

история об сумасшедших соседях, но нормальных, не таких, как у нас;

в "Сумасшедших соседях" вы увидите больше ваших любимых Ольку и Ашотика и их дочери Гаене;

наш фильм поднимет боевой дух украинцев, а это значит, что мы станем еще на шаг ближе к победе.

Инна Приходи о юморе во время войны и премьера "Сумасшедших соседей": смотрите видео

Арам Арзуманян: "Чтобы не сойти с ума, надо шутить"

Роль в "Сумасшедших соседях" – Ашот

Юмор для Арама – вся его жизнь. Он, сколько себя помнит, всегда шутит, смешит, развлекает. По словам актера, юмор лечит.

Во время войны он важен, чтобы подбадривать, ведь война – очень страшная штука, которая поглощает полностью. И, чтобы не сойти с ума, надо шутить и смеяться. Особенно сейчас, как сообщил Арам, очень круто работает сарказм над врагом.

Пойти на "Сумасшедшие соседи: Новые истории" очень нужно, ведь, во-первых, это смешно, во вторых, это очень весело, и, в-третьих, там есть я,

– поделился Арам.

Арам Арзуманян о "Сумасшедших соседях" и лечении юмора: смотрите видео

Леся Самаева сравнила юмор с сеансом у психотерапевта

Роль в "Сумасшедших соседях" – Галина Середюк

Как это ни странно, но, по словам Леси, очень много людей сейчас в этом нуждается. "Это как сходить к психотерапевту на сеанс", – дополнила она.

Леся также обратилась к украинцам и пригласила в кино: "Я с помощью нашей комедии, сделанной с любовью для наших украинцев, Украины, украинской командой, имею возможность саму себя "вытащить за волосы". То есть это как помочь самой себе психологически, хотя бы на время набрать воздух для того, чтобы потом с новыми силами помогать нашей армии, Родине в этой страшной войне".

Леся Самаева рассказала, почему стоит пойти на премьеру "Сумасшедших соседей": смотрите видео

Даже на самых сложных переговорах шутят, – Юрий Горбунов

Роль в "Сумасшедших соседях" - тамада Назарий Запухляк

Юмор, по словам Юрия, это поднятие боевого духа, настроение, положительные эмоции, которых сейчас очень мало. "Даже на самых сложных переговорах, еще до войны и во время, когда очень серьезная и напряженная ситуация, точная шутка всегда снимает напряжение и помогает людям договориться", – прокомментировал он.

Юмор, на самом деле, является удивительной таблеткой для того, чтобы отвлечься, чтобы набраться положительной энергии. Именно все это есть в фильме "Сумасшедшие соседи. Новые истории",

– подчеркнул Горбунов.

"Повсюду, где возможно прийти в кинотеатр, сделайте это, вы получите много удовольствия, вы отвлечетесь от всего происходящего, наберетесь сил и энергии для того, чтобы помогать нашим Вооруженным силам, терробороне и приближать победу", – подытожил он.

Юрий Горбунов пригласил украинцев в кинотеатры на комедию "Сумасшедшие соседи": смотрите видео