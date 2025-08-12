Можно посмотреть на 2 дня: интересный украинский сериал, который поможет расслабиться после работы
- Украинский сериал "Здесь и сейчас" рассказывает о дружбе четырех девушек, которые договариваются жить здесь и сейчас, несмотря на вызовы взрослой жизни.
- Зрители отмечают эмоциональность и профессионализм сериала, выражая благодарность создателям и особенно писательнице Ирене Роздобудько.
Порой все, что нужно для идеального вечера, – это отсутствие каких-либо дел и хороший украинский сериал. У нас есть для вас отличная рекомендация, которая поможет создать такой релакс.
Это сериал "Здесь и сейчас", который уже полюбился многим украинцам и поможет расслабиться и вам. В материале Кино 24 рассказываем подробности сюжета и делимся отзывами украинских зрителей о ленте.
О чем сюжет сериала "Здесь и сейчас"?
Смерть, слава, свобода и справедливость – слова, которыми руководствовались главные героини сериала на протяжении всей своей жизни. История начинается с того, как Лора, Элька, Юля и Сусанна празднуют свой выпускной и встречают рассвет на крыше, где договариваются жить здесь и сейчас.
"Здесь и сейчас": смотрите онлайн первый эпизод ленты
Каждая из них мечтает о своем большом, светлом и крутом будущем с собственными правилами, принципами и ожиданиями. Они еще совсем не осознают, что именно ждет каждую из них во взрослой жизни, однако точно знают: даже сквозь течение времени у них всегда останется дружба, зародившаяся еще в пятом классе. Они вместе – против всего мира. И так и произойдет.
Украинцы делятся своими впечатлениями от просмотра в комментариях. Вот, что они пишут:
- "Целая ночь без сна... Это лучшая благодарность тем, кто создал этот сериал. Браво!"
- "Спасибо за сериал! Очень профессионально сделано! Пишу коротко, но мыслей возникло много... Отдельная благодарность Ирене Роздобудько!"
- "Спасибо за хороший, эмоциональный фильм. В последнее время ничего не могу досмотреть до конца – не заходит. А тут получила и наслаждение, и поплакала. Спасибо!"
- "Хороший сериал, возможно, такая дружба и вправду существует. Элька, возможно, самая мудрая – попыталась пережить измену, оправданную войной. Таких женщин немного. Украинские женщины – сильные."
- "Ирен Роздобудько – гениальная писательница, глубокая. Прослушала ее книгу 'Если бы'. Давно меня так ничего не поражало, как это произведение."