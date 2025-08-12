Часом усе, що потрібно для ідеального вечора, — це відсутність будь-яких справ та хороший український серіал. У нас є для вас чудова рекомендація, яка допоможе створити такий релакс.

Це серіал "Тут і тепер", який уже полюбився багатьом українцям і допоможе розслабитися й вам. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо подробиці сюжету та ділимося відгуками українських глядачів про стрічку.

Про що сюжет серіалу "Тут і тепер"?

Смерть, слава, свобода і справедливість – слова, якими керувалися головні героїні серіалу протягом усього свого життя. Історія починається з того, як Лора, Елька, Юля і Сусанна святкують свій випускний і зустрічають світанок на даху, де домовляються жити тут і тепер.

"Тут і тепер": дивіться онлайн перший епізод стрічки

Кожна з них мріє про своє велике, світле і круте майбутнє з власними правилами, принципами й очікуваннями. Вони ще зовсім не усвідомлюють, що саме чекає на кожну з них у дорослому житті, однак точно знають: навіть крізь плин часу у них завжди залишиться дружба, що зародилася ще в п'ятому класі. Вони разом – проти всього світу. І так і станеться.

Українці діляться своїми враженнями від перегляду у коментарях. Ось, що вони пишуть: