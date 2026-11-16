В 43 года ушел из жизни Кристиан Казинс – звезда популярной комедии 90-х "Няньки"

О смерти бывшей детской звезды сообщает ew. Актер скончался 20 октября 2026 года, однако широкое внимание СМИ эта новость привлекла лишь 13 ноября.

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О трагедии сообщил его брат Йонас Резер. По его словам, Кристиан долгое время страдал от серьезного заболевания печени.

Кристиан Казинс / Фото из соцсетей

"Он был яркой личностью, полной страсти и энергии, с большими историями и еще большими мечтами", – написал брат актера.

Незадолго до смерти Казинс и сам намекал на проблемы со здоровьем. Под своей фотографией в Facebook он с юмором заметил, что для 41-летнего мужчины, который едва ли может назвать себя здоровым, выглядит еще довольно неплохо.

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Как сообщается, актера нашли мертвым в его доме в Калифорнии. Признаков подозрительных обстоятельств не обнаружено. Официальная причина смерти на данный момент не объявлена.

Чем запомнился Кристиан Казинс

Украинским зрителям актер хорошо знаком по комедии "Няньки" (Twin Sitters), которую многие помнят еще со времен телевизионных показов в 90-х.

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Кристиан сыграл Брэдли, одного из двух невыносимых мальчишек-близнецов. Вместе с братом Джозефом, исполнившим роль Стивена, они устраивали настоящее испытание двум охранникам в исполнении Питера и Дэвида Полов.

Кстати, Казинс также снимался в комедии "Детсадовский полицейский" (1990) с Арнольдом Шварценеггером. Там он вместе с братом-близнецом исполнял роль маленького Доминика.

Среди других работ актера – фильм "Зубастики 3" и популярный американский сериал "Тихая гавань". После завершения актерской карьеры в середине 90-х Кристиан ушел работать в мебельный бизнес.

Также стало известно о смерти украинского актера Евгения Шаха.