Алан Аркин за свою актерскую игру получил все главные премии – "Оскар", "Золотой глобус", "Эмми" и "Тони". Вы точно могли видеть его в фильмах "Эдвард руки-ножницы", "Маленькая мисс Счастье" или "Арго".

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О смерти Аркина сообщили его сыновья Адам, Мэтью и Энтони. Они опубликовали совместное заявление от имени всей семьи:

Наш отец был уникально талантливым артистом и человеком. Любящий мужчина, отец, дедушка и прадедушка. Его любили, и его очень не будет,

– сказали они.

Недавно Аркин вместе с Майклом Дугласом снялся в сериале "Метод Комински" для Netflix, получив номинации на премию "Эмми", "Золотой глобус" и премию Гильдии киноактеров США.

Что известно об Алане Аркине Он родился в Бруклине в 1934 году. Его семья переехала в Лос-Анджелес, когда он был ребенком. После окончания средней школы Аркин учился в нескольких разных колледжах и бросил не менее трех.



У Аркина остались жена Сюзанна Ньюлендер, на которой он женился в 1996 году, и трое детей — сыновья Адам Аркин и Мэтью Аркин от первого брака с Джереми Яффе и родившейся во втором браке Энтони Дана Аркин.

В каких фильмах снимался Алан Аркин

Свою первую из четырех номинаций на "Оскар" Алан получил в 1967 году за роль в культовой комедии "Россияне идут, россияне идут".

За следующие 50 с лишним лет Аркин снялся более чем в 100 фильмах и сериалах. Зрители помнят и любят его за роли в картинах "Ловушка-22" (1970), "Эдвард руки-ножницы" (1990) и "Гленгарри Глен Росс" (1992).

Аркина мы видели и в политической драме Арго, в котором тот сыграл ветерана-продюсера Лестера Сигела. В 2012 году он принес ему четвертую номинацию на "Оскар".

В комедии "Маленькая мисс Счастье" (2006) он сыграл Эдвина Гувера – дедушку из неблагополучной семьи. Его роль, которая длилась всего 14 минут экранного времени, принесла ему "Оскар" как лучшему актеру второго плана.

Его сын, 66-летний Адам Аркин пошел по следам отца и стал известным актером и режиссером.

К слову, в июне также скончался известный актер Серхио Кальдерон. Звезде фильмов "Пираты Карибского моря" и "Люди в черном" было 77 лет. Он ушел из жизни в больнице по естественным причинам. За всю свою актерскую жизнь он снялся в более чем 40 голливудских фильмах.