Умер легендарный французский актер Ален Делон

Утром 18 августа стало известно о смерти известного французского актера. Ему было 88 лет.

На 88 году жизни умер культовый актер Ален Делон. Это произошло в его собственном доме в Душе (Луаре).

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Он был культовым актером

У него, несомненно, было много фанатов. Ален Делон умирал на экране значительное количество раз.

Он известен ролям в лентах "На ярком солнце", "Рокко и его братья", "Леопард", "Черный тюльпан".

Он был номинантом на "Золотой глобус" в категории "Лучший дебютант". Также Делон – обладатель премии Сезар за лучшую мужскую роль в картине "Наша история".

Я сделал почти все. Только Христа я не играл,

– говорил актер.

Его карьера действительно была очень разнообразной. Стоит отметить также, что он играл и в театре. В 1961 Ален Делон дебютировал на театральной сцене в парижской постановке Лукино Висконти "Как жаль, что она проститутка". В оригинальном варианте пьеса Джона Форда называлась "Нельзя ее развратницей назвать".

Также Делон работал на телевидении. Первой его работой там стал шестисерийный телефильм "Пес", снятый в 1962 году. Затем из-за плотного графика киносъемок в телефильмографии актера был перерыв длиной в сорок лет.

В 1999 году Делон заявил об окончании карьеры в кино, но через два года продолжил сниматься теперь уже в телесериалах. В одном интервью актер объяснил, почему так произошло.

Мое кино умерло вместе со мной. А сериалы, в которых я снимаюсь, как и театр, не имеет ничего общего с кино, – подчеркивал Делон.

В 1964 году актер создал собственную киностудию под названием "Delbeau Productions" и в том же году выступил в роли продюсера драмы Елена Кавалье "Непокоренный", в которой сыграл одну из главных ролей. Он был продюсером более 30 картин. Среди продюсированных проектов: драма "Месье Кляйн", которая стала лучшим фильмом 1977, "Поспешный человек", "Возвращение Казановы". В начале 70-х годов актер создал еще одну киностудию – "Adel Productions".

Делон поддерживал Украину

Легенда французского кинематографа Ален Делон в знак поддержки встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским в 2022 году, когда Россия начала полномасштабное вторжение в нашу страну. Тогда Делон, известный в мире кино, выразил свою непоколебимую поддержку украинскому народу в его борьбе против российских агрессоров.

Чтобы выразить солидарность, актер также прочитал культовое стихотворение Тараса Шевченко "Заповіт" на французском языке.