Ему было всего 37: умер известный актер культовых сериалов на Netflix

Популярный испанский актер Хосе де ла Торре, который получил широкую известность благодаря своей роли в сериале Netflix "Стриптизер", трагически ушел из жизни на 37-м году. Его смерть стала большим ударом для поклонников, коллег и всех, кто следил за его карьерой.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Daily Mail. Известно, что последние месяцы актер боролся с тяжелой болезнью.

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Умер известный испанский актер Хосе де ла Торре: что произошло

Причина смерти Хосе де ла Торре пока не разглашена, но известно, что последние месяцы актер боролся с тяжелой болезнью. О своих проблемах со здоровьем он сам рассказывал своим поклонникам, но так и не назвал публично свой диагноз. Поэтому информация о природе его болезни остается неизвестной, что еще больше обостряет боль и печаль среди тех, кто был близко к актеру.

После его смерти актриса Луиза Мартин, коллега Хосе, подтвердила трагедию и выразила глубокое соболезнование. Она поделилась своими эмоциями в социальных сетях, подчеркнув важность этой потери для нее.

Мое сердце разрывается от мысли, что я больше никогда не услышу твой голос, но я буду продолжать говорить с тобой. Бесконечно люблю тебя, Хосе,

– написала Луиза в своем инстаграме.

Смерть Хосе де ла Торре оставила большую пустоту в сердцах его коллег и поклонников, ведь актер не только имел значительный талант, но и был человеком, которого любили и уважали. Его харизма и мастерство на экране будут оставаться в памяти всех, кто следил за его творчеством, и будут напоминать о больших достижениях в мире кино, которых он так и не смог достичь полностью.