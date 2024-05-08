Через полгода борьбы с тяжелым недугом: умер известный актер из "Игры престолов"

Знаменитый британский актер Ян Гелдер, известный своей ролью Кевана Ланнистера в популярном сериале "Игра престолов". Этот кинопроект стал последним в его карьере и жизни, поскольку 7 мая 2024 года актер умер.

На этот момент Яну было 74 года. В материале узнаете, что стало причиной смерти, кто из близких сообщил о тяжелой вести, а также, что известно о жизни Гелдера.

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Умер Ян Хелдер: что известно

Новость о смерти знаменитости объявил актер Бен Дэниелс на своей странице в социальных сетях. В декабре 2023 года у Хелдера был диагностирован рак желчного пузыря.

Он был моей абсолютной опорой и мы были партнерами более 30 лет. Мы разговаривали друг с другом каждый день. Он был самым добрым, самым щедрым и любящим человеком. Он был замечательным актером, и все, кто работал с ним, были умилены его сердцем и светом. Я честно не знаю, что я буду делать без него рядом,

– сказал супруг Яна Гердера.

Ужасное известие также подтвердил агент звезды Дэниел Альберт.

Хелдер строил карьеру в течение 50 лет: подробности

В течение 50-летней карьеры на телевидении, в кино и в театре, Хелдер появился в популярном британском научно-фантастическом шоу "Доктор Кто", а также в телевизионной адаптации трилогии фантастических романов Филипа Пулмана "Темные материи".

В сериале "Игра престолов" он исполнил роль Кевана Ланнистера, появляясь в 12 эпизодах, включая первый сезон, где его персонаж выступал как военный советник старшего брата Тайвина, во время конфликта дома Ланнистеров с домом Старков.

Позже Гелдер вернулся к роли в пятом сезоне, присоединившись к борьбе за власть, ставшей следствием смерти Тайвина. Персонаж Кеван Ланнистер был убит в конце шестого сезона вместе с другими главными персонажами.