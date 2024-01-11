Умер польский кинорежиссер Януш Маевский, родившийся во Львове

Польский режиссер, актер и сценарист Януш Маевский скончался 10 января в возрасте 92 лет. Он родился во Львове, городе, в 1931 году принадлежавшем Польше.

Узнайте в материале, что известно о режиссёре и о чем Януш Маевский мечтал за жизни.

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Умер Януш Маевский: что известно об актере и режиссере

Януш Маевский родился 5 августа 1931 во Львове. В возрасте 7 лет он увлекся миром кино, просмотрев "Белоснежку" Уолта Диснея. В апреле 1944 года семья Маевского покинула Львов и переехала в Краков.

В дальнейшем он изучал архитектуру в Краковском технологическом университете и завершил обучение в Государственной высшей школе кино и театра Лодзи.

Маевский был влюблен в кино. Вот о чем он мечтал о жизни:

Моя мечта – настоящее кино. Если бы ее можно было осуществить, я бы покорил Голливуд. Их сценарист – какой-то безумец, нарушающий все правила повествования, режиссер – любитель и неудачник, а монтажер – ничего не умеющий идиот или пьяница,

– сказал Маевский в интервью к своему 90-летию.

Маевский возглавлял Ассоциацию польских кинематографистов

Активно участвовал в делах польского киносообщества, занимал должность ректора Варшавской киношколы, которая почтила память этого выдающегося кинотворца.

А в 2018 году Януш Маевский выразил свою поддержку обращению Европейской киноакадемии, в котором требовалось освобождение удерживаемого в заключении в России по политическим мотивам украинского режиссера Олега Сенцова, который сегодня защищает Украину на фронте.