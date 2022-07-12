Умер композитор Монти Норман – автор главной темы "Джеймса Бонда"

Британский композитор Монти Норман, известный как автор главной музыкальной темы из фильмов о Джеймсе Бонде "James Bond Theme", скончался на 95-м году жизни. Об этом сообщили на официальном сайте композитора.

В заявлении говорилось, что мужчина умер после непродолжительной болезни. Однако других деталей по поводу обстоятельств смерти музыканта его представители не раскрыли.

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"Мы с сожалением сообщаем, что Монти Норман скончался 11 июля 2022 года после непродолжительной болезни", – говорится в заявлении.

Биография Морти Нормана

Выдающийся композитор наиболее известен тем, что написал музыку к фильму о Бонде 1962 года "Доктор Ноу" с Шоном Коннери, впоследствии ставшим темой всей франшизы. Но продюсерам не понравилась аранжировка Нормана, поэтому они пригласили молодого Джона Берри, чтобы тот сменил аранжировку пьесы. Ее в итоге записали с использованием пяти саксофонов, девяти духовых инструментов, соло-гитары и ритм-секции.

Впоследствии композитор Барри утверждал, что он написал эту композицию, но произведение было присвоено Монти Норману, когда он выиграл иск о клевете.

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С этого момента и началась его карьера как композитора. До этого мужчина служил в Воздушных силах Великобритании, где проявил в себе страсть к пению. В 1950-х и 1960-х годах Монти выступал с разными группами и исполнителями, а также гастролировал по стране с развлекательными шоу. Параллельно мужчина создавал хиты для мюзиклов, которых в общей сложности насчитывается 13. В 1980-м он работал на Бродвее и многих других лондонских театрах, собирая престижные награды.

Что касается личной жизни, то Норман был первым мужем актрисы Дайаны Коупленд, у них родилась дочь. В 1980 году они развелись, а позже он женился на Рине Цезари.