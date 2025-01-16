Умер культовый кинорежиссер Дэвид Линч

Знаменитый американский режиссер Дэвид Линч умер в возрасте 78 лет. Ранее было известно, что у него диагностировали серьезное заболевание.

Режиссер и сценарист Дэвид Линч, известный кинопроектами "Твин Пикс" и "Синий бархат", умер. Он создавал сюрреалистическое кино в стиле нуар, экспериментировал и получил признание критиков. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на официальную страницу режиссера.

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С глубоким сожалением о потере сообщила семья режиссера. Сейчас близкие Дэвида Линча просят об уединении и спокойствии.

В мире образовалась большая дыра от того, что его больше нет с нами. Но, как он говорил: "Смотрите на пончик, а не на дыру". Это прекрасный день с золотым солнцем и голубым небом на всем пути,

– написала семья Дэвида Линча.

Летом 2024 года Дэвид Линч признался, что ему диагностировали эмфизему – хроническую болезнь, затрудняющую дыхание. Причиной заболевания стала многолетняя плохая привычка режиссера – курение.



Дэвид Линч / Фото с фейсбука режиссера

Чем известен Дэвид Линч

Дэвид Линч – американский кинорежиссер, художник, актер и музыкант. Он родился в Миссуле, штат Монтана. Был бойскаутом, интересовался рисованием и живописью. Дэвид путешествовал по Европе, а вернувшись в США, переехал в Филадельфию и поступил в академию искусств.

Будучи студентом, снял свой первый короткометражный фильм в 1960-х. В 1971 году переехал в Лос-Анджелес и снял свой первый полный метр "Голова-резинка", вызвавший удивление и иногда непонимание зрителей.

В то же время неповторимый стиль Дэвида Линча привлек внимание кинотворцов. Уже его следующий фильм "Человек-слон" получил 8 номинаций на Оскар. Также на кинопремию номинировали его ленты "Синий бархат" (1986) и "Малголленд-драйв" (2001).

Дэвид Линч и Марк Фрост создали культовый сериал "Твин Пикс" в стиле нуар о загадочных убийствах, происходящих в маленьком городке.

Он получил многочисленные награды за свои работы и творчество – "Золотого льва" за жизненные достижения и премию Оскар.

Фильмы и сериалы Дэвида Линча отличаются сюрреализмом, мрачной и ужасной атмосферой. В большинстве своих работ он исследовал жизнь в маленьких городках США. Стиль Линча очень узнаваемый и неповторимый.

Важно добавить, что в феврале 2022 года Дэвид Линч поддержал украинский народ и осудил страну-агрессора Россию.