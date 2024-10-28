Умер Максим Шпаковский, актер родом из Севастополя, который остался в Крыму после его оккупации. Он стал известным благодаря своей роли в популярном сериале "Сваты".

Согласно сообщениям пропагандистских медиа, Максим ушел из жизни 25 октября в результате ДТП. Он умер всего за две недели до своего 49-летия.

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Умер Максим Шпаковский: что известно

Жизнь актера Максима Шпаковского оборвалась в возрасте 48 лет в результате ДТП, которое произошло 25 октября в Севастополе. После инцидента актера доставили в больницу с многочисленными травмами, но они оказались несовместимыми с жизнью, и сердце артиста остановилось.

Максим Шпаковский получил известность благодаря своей роли рэкетира в 4 сезоне известного сериала "Сваты". В этом проекте также снимались многие российские актеры, которые сейчас активно поддерживают войну в Украине.



Актеры сериала "Сваты" / Кадр из сериала

Актер родом из Крыма, в частности из Севастополя, где получил образование и работал в театре. После аннексии Крыма Россией Максим остался жить там. Поэтому он был среди тех, кто поддерживал войну в Украине.

На счету Шпаковского много ролей в различных кинокартинах, среди которых были и пропагандистские фильмы. Его можно было увидеть в российских фильмах "Спецназ-2", "Исаев", "Ялта-45", "Синдром дракона", "Легавый-2", "Солнцепек". Всего на счету погибшего было 40 работ в кино.