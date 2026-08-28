Ушел из жизни легендарный голос "Трансформеров": Питер Каллен скончался в возрасте 85 лет

Канадский актер озвучивания скончался 26 августа 2026 года в своем доме в Лос-Анджелесе в возрасте 85 лет. О смерти сообщил его агент Кевин Мотли, а семья актера отметила, что он ушел из жизни мирно, в окружении близких.

Как сообщает hollywoodreporter, Каллен впервые озвучил лидера автоботов в мультсериале "Трансформеры" в 1984 году. И с этого момента началась история, длившаяся более четырех десятилетий.

Впоследствии его Оптимус Прайм появился в фильмах, мультсериалах и видеоиграх. Когда Майкл Бэй начал перезапуск франшизы уже на большом экране, создатели без особых раздумий вернули Каллена к этой роли. После примерно двадцатилетнего перерыва он снова заговорил голосом автобота в "Трансформерах" 2007 года.

Сам Каллен сравнивал возвращение к персонажу со старой удобной парой обуви: вроде бы давно не носил, но надел – и все снова на своем месте.

Голос Оптимуса появился благодаря старшему брату

По словам самого Каллена, образ Оптимуса Прайма он в значительной степени сформировал, думая о своем старшем брате Ларри – ветеране морской пехоты США, служившем во Вьетнаме.

После возвращения домой брат стал для него примером силы, спокойствия и внутренней дисциплины. Именно эти черты Каллен перенес в голос Оптимуса.

А потом выяснилось, что он еще и Иа

Вот тот самый Питер Каллен, который озвучивал одного из самых героических персонажей поп-культуры, был также голосом Иа – вечно грустного, мрачного ослика с наклоненной головой и жизненным кредо примерно "ну, конечно, ничего хорошего" .

Каллен начал озвучивать Иа в сериале о Винни-Пухе в 1988 году и возвращался к этому персонажу в последующих проектах. Сам актер говорил, что Иа был для него любимой ролью после Оптимуса.

Он озвучивал не только роботов и мультяшных животных

Карьера Каллена была гораздо шире одной франшизы. Он озвучил Кинг-Конга в версии фильма 1976 года, озвучил злобный автомобиль K.A.R.R. в "Рыцаре дорог", а для Хищника вообще придумал знаменитые жуткие щелкающие звуки этого существа.

Почему для Хищника он пришел на прослушивание, несмотря на то что плохо себя чувствовал после длительной работы над другим проектом. Когда продюсеры не хотели сразу показывать ему внешность монстра, Каллен настоял: ему нужно было увидеть персонажа, чтобы понять, как его озвучивать.

Прежде чем стать голосом автобота, он был обычным актером

Питер Каллен родился 28 июля 1941 года в Монреале. Он окончил Национальную театральную школу Канады в 1963 году, работал в театре, был радиоведущим и снимался в телевизионных комедийных проектах.

А еще его любовь к имитации звуков началась очень рано. В детстве он проводил время на ферме и подражал коровам, курам и собакам. По словам Каллена, однажды он издал настолько громкий звук, что все коровы повернули головы в его сторону – и маленький Питер, видимо, уже тогда понял, что у него есть аудитория.

На днях стало известно, что ушел из жизни актер, сыгравший в фильме "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке".