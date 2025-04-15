Умер режиссер Александр Муратов - до 90-летия оставалось несколько дней

На 90-м году жизни ушел в вечность украинский режиссер, сценарист и писатель Александр Муратов. Его фильмы, поэзия и гражданская позиция оставили след в истории украинской культуры.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Национальный союз кинематографистов Украины и Довженко-Центр. В понедельник, 14 апреля, на 90-м году жизни ушел из жизни выдающийся украинский режиссер, сценарист и писатель Александр Муратов.

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Ушел в вечность один из классиков украинского кино

Муратов родился 21 апреля 1935 года. Он был заслуженным деятелем искусств Украины, кавалером ордена "За заслуги" III степени, а также активным членом правления Национального союза кинематографистов.

Он оставил после себя свои игровые и документальные фильмы, киносценарии, литературное наследие и добрые воспоминания коллег и друзей,

– говорится в сообщении.

Среди его работ – "Умеете ли вы жить" (1970), фильмы в соавторстве с Кирой Муратовой, трилогия по произведениям Николая Хвылевого и десятки других проектов, оставивших след в украинском кино.

Церемония прощания с художником состоится в четверг, 17 апреля, в 11:00 в центральном ритуальном зале Байкового кладбища в Киеве. Причина смерти не сообщается.