Не стало создателя "Маски", открывшего миру Кэмерон Диас и помогшего взлететь Джиму Керри

22 июля режиссер скончался в своем доме вблизи Сан-Диего. Чаку Расселу было 74 года. О смерти сообщила его семья. Причину пока не разглашают.

Как сообщает People , после трагической вести Джим Керри опубликовал эмоциональное прощание с человеком, который, по его словам, создал на съемочной площадке особую атмосферу.

Для меня было честью работать с Чаком Расселом. На площадке "Маски" он создал атмосферу настоящего чуда, детской радости и невероятного творческого единства, – растроганно поделился актер.



Фильм "Маска" / Фото imdb



Актер признался, что работа над "Маской" стала для него настоящим подарком. По словам Керри, Рассел умел превратить съемочный процесс в место, где взрослые официально получали разрешение вести себя как дети. Именно эта легкость, свобода и любовь к творческому хаосу заряжали всю команду и помогли создать ленту, которая через три десятилетия все еще вызывает улыбку.

Керри также назвал "Маску" одной из самых ценных работ в своей карьере и поблагодарил режиссера за годы вдохновения.

В 1994 году Чак Рассел рискнул экранизировать довольно необычный комикс о скромном банковском служащем, который находит магическую маску бога Локи и превращается в зеленого озорника с совершенно неконтролируемой фантазией. Сегодня историями о супергероях уже никого не удивишь, но тогда это был смелый эксперимент. Как показало время, риск себя полностью оправдал.

К тому же именно "Маска" стала дебютом Кэмерон Диас в большом кино. Выходит, одна зеленая маска не только спасла карьеру вымышленного Стэнли Ипкисса, но и дала мощный старт сразу двум будущим голливудским звездам.

Впрочем, творческий путь Рассела никак не сводился к одному фильму. Еще до "Маски" он снял культовый горор "Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна" и фантастический фильм ужасов "Капля". А после успеха комедии легко сменил курс: поработал с Арнольдом

Шварценеггер над боевиком "Стирач", а впоследствии доверил Двейну Джонсону его первую главную роль в "Царе скорпионов".

Также недавно не стало актера Сэма Нилла.