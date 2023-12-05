Умер Сергей Кустов из фильма "Д'Артаньян и три мушкетера"

Не стало актера театра, кино и телевидения на 77-м году жизни. Сергей Кустов скончался 2 декабря 2023 года.

Узнайте, где умер актер, какие роли ему удалось сыграть, и какая нереализованная мечта осталась у Сергея Кустова.

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Умер Сергей Кустов

2 декабря 2023 на семьдесят восьмом году жизни ушел из жизни Народный артист Украины, актер Первого академического украинского театра Сергей Кустов.

Более 55 лет именно с его именем и был связан наш театр… именно так, а не наоборот. Первое, о чем говорил кто-либо, когда узнавал, что кто-то работает в театре для детей и юношества, было "а, это там, где работает Сергей Кустов!"

– написал Первый театр о Кустове.

Трагедия произошла в городе Никополь на территории Днепропетровской области, городе, который он очень любил и где был счастлив в последние годы, часто посещая его. Согласно желанию самого Кустова, его похоронят именно там.

Роль, которую так и не успел сыграть Сергей Кустов

Актер сыграл немало успешных ролей за свою жизнь: Лукаша из "Лесной песни", Тиль из "Тиля Уленшпигеля", Тараса Шевченко, Мина Мазайло и Гамлета. Также дважды он играл Пилота из "Маленького принца". В Первом театре говорят, что у всех присутствующих создавалось впечатление, будто к ним произносит сам Экзюпери.

Режиссеры всех возрастов и эстетического толка считали честью привлекать его к своим спектаклям – огромный список режиссеров, с которыми он работал, говорит об этом…ему покорялась и мировая классика, и украинская драматургия, и современный репертуар,

– написал Первый театр об актере.

Но была также роль, о которой мечтал Сергей Кустов, но так и не успел ее реализовать.

У каждого великого актера есть своя тайна, роль, которую он мечтал сыграть… но не сбылось. Такой мечтой у Сергея Павловича был Старик из "Старика и море" Гемигвея. Вот и поплыл он в своей лодке далеко за горизонт… Прощайте, Сергей Павлович, великий актер!

– написали в Первом театре.