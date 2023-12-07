Известный украинский актер умер после тяжелого ранения

Умер 42-летний актер Василий Кухарский. Известно, что он проходил лечение после тяжелого ранения, которое получил во время боевых действий.

О тяжелой потере для Украины рассказали в инстаграм-странице "Театра на Подоле" 7 декабря. В сообщении отмечают, что актер Василий Кухарский так и не смог вернуться к жизни.

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Нуждался в сложном лечении

Еще в конце сентября кинорежиссер Олесь Санин собирал средства на лечение Василия Кухарского. Своим подписчикам он сообщил, что "рыцарь, воин и актер" тяжелораненый. И что он нуждается в сложном лечении и реабилитации. Позже он поблагодарил свое сообщество за то, что средства удалось собрать.

О том, что Василий Кухарский находится в больнице после тяжелого ранения сообщала также арт-обозреватель Лена Чичерина.

Василий сыграл в частности в фильмах "Максим Оса и золото Песиголовца" и "Толока". Ему только исполнилось 42 года. Этот список погибших художников уже очень длинный,

– отметила Чиченина.

А уже 7 декабря "Театр на Подоле", где он играл, написал в инстаграме: "Не стало Василия Кухарского. Он так и не смог вернуться к жизни. Дату прощания сообщим позже".

Сегодня пошел на Небеса мой прекрасный мужчина, настоящий воин, мужественный казак, талантливый актер, такой папа, о котором можно просто мечтать – Василий Кухарский. Любимый и родной, миленький котяшка – лети высоко. И будь рядом всегда,

– написала его жена Наталья Гордей-Кухарская.

Отметим, что Василию Кухарскому 2 декабря исполнилось 42 года. Команда театра отметила, что актер вступил в ряды Вооруженных Сил Украины и защищал Украину с первых дней полномасштабного вторжения.

Известно, что Василий Кухарский сыграл главную роль в ленте 2022 года "Максим Оса и золото Песиголовца". Ее сняли по мотивам украинского комикса о казаке Максиме Осе.

Василий Кухарский – лауреат премии "Киевская пектораль" за лучшее исполнение мужской роли в спектакле "На дне".

Редакция Кино24 выражает свои соболезнования родным и близким актера. Кланяемся до земли мужественному украинскому герою и его подвигу ради родной страны!