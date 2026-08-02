Умер Винсент Пасторе – звезда культового сериала "Клан Сопрано"

1 августа мир потрясла печальная новость. В своем доме в Нью-Йорке на 81-м году жизни скончался американский актер Винсент Пасторе.

Зрители больше всего запомнили его по роли Сальваторе "Биг Пусси" Бонпенсьеро в культовом сериале "Клан Сопрано". Тело артиста обнаружил его близкий друг Стивен Вильяно. Пасторе не выходил на связь с родными и друзьями в течение трех дней, поэтому мужчина решил лично навестить актера, пишет издание Deadline.

Винсент Пасторе скончался в возрасте 80 лет

Спасатели Нью-Йорка, прибывшие на вызов в субботу около 14:30 по местному времени, лишь констатировали смерть. В настоящее время полиция проводит стандартную проверку, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

Официального заключения о причинах трагедии пока нет, однако издание Deadline отмечает, что актер, вероятно, скончался во сне.

Умер Винсент Пасторе – что известно об актере / Фото Getty Images

Что известно о Винсенте Пасторе

Винсент Пасторе приобрел популярность благодаря роли близкого друга Тони Сопрано в первых сезонах сериала "Клан Сопрано". Харизматичная внешность и яркий тембр голоса сделали его одним из самых узнаваемых исполнителей ролей итало-американских гангстеров в кинематографе.

За свою долгую карьеру Пасторе снялся в десятках популярных фильмов и телепроектов. Зрители прекрасно знают его по ролям в фильмах "Денежный поезд", "Голубоглазый Микки", "Револьвер", "Однажды в Бруклине", а также по участию в сериале "Все ненавидят Криса".

Актер оставался активным в профессии до последних дней. Уже 8 августа 2026 года в американский прокат выходит криминальный триллер "Плохие новости на пороге", где Пасторе сыграл одну из своих последних ролей.

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