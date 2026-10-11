Печальная новость была сообщена 10 октября на официальной странице театра в фейсбуке. Причина смерти артистки пока не разглашается.

Что известно о Наталье Перчевской

Наталья Перчевская окончила Киевский государственный институт театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого в 1974 году. В том же году она присоединилась к труппе Театра Франко, которому посвятила более 50 лет своей жизни.



Наталья Перчевская / Фото Национального академического драматического театра имени Ивана Франко



За десятилетия творческой деятельности актриса сыграла множество ролей в театральных постановках. В частности, зрители могли увидеть ее в спектаклях "Кайдашева семья", " Тевье-Тевель", " Три товарища" и " Суд и пламя". В "Кайдашевой семье" она исполняла роль бабы Параски, а в "Трех товарищах" – фрау Блюменталь.В 2018 году за вклад в развитие украинского театрального искусства Наталье Перчевской присвоили почетное звание заслуженной артистки Украины.

Коллеги тепло вспомнили Наталью Николаевну и выразили соболезнования ее близким.

Есть люди, которые оставляют после себя гораздо больше, чем роли и воспоминания о выходах на сцену.

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В театре подчеркнули, что после ухода артистки остаются не только ее роли, но и особые моменты, которые навсегда сохранятся в памяти коллег и зрителей. Уход актрисы стал болезненной утратой для коллег, близких и украинской театральной среды. Ее многолетний труд и сценические образы останутся частью истории Театра Франко.

Напомним, ранее ушел из жизни еще один украинский актер этого же театраОлега Шиварского.