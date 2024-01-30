Умерла знаменитая итальянская актриса и муза Федерико Феллини Сандра Мило

Легенда итальянского кино, телеведущая и вдохновительница Федерико Феллини, Сандра Мило, покинула этот мир 29 января, дожив до 90 лет.

Узнайте в материале при каких условиях скончалась знаменитая актриса и что известно о карьере Сандры Мило.

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Умерла Сандра Мило: что произошло

Как отмечается в официальном сообщении родных, актриса умерла в своем доме в Риме во время сна. Рядом с ней были самые близкие: семья и любимые собаки Джим и Леди.

Актрисы не стало 29 января в возрасте 90 лет.

Сандра Мило была одной из известных фигур итальянской киноиндустрии.

Она исполнила ключевую роль в фильме Федерико Феллини "Восемь с половиной", который считается одним из лучших фильмов в истории кино. В этом фильме Сандра Мило исполнила образ любовницы главного героя игрока Марчелло Мастроянни и эта роль стала одной из самых выдающихся в ее карьере.

"Восемь с половиной": смотрите онлайн трейлер фильма

Актриса также сыграла в другой ленте Феллини "Джульетта и духи", где она делила экран с женой режиссера.

Спустя два десятилетия Сандра осветила свой роман с Феллини, который по ее словам длился 17 лет в своей автобиографической книге "Любой Федерико". Ее часто называли музой Феллини. В 2021 году актриса была отмечена наградой "David di Donatello" за достижение в своей карьере на итальянской версии Оскара.