Энни Вершинг, озвучившая роль Тесс в игре The Last of Us, скончалась в 45 лет

В возрасте 45 лет ушла из жизни Энни Вершинг – исполнительница роли Тесс в оригинальной игре The Last of Us. С 2020 года звезда сражалась с раком, но продолжала сниматься в кино.

О смерти актрисы сообщил муж Стивен Фулл. У них осталось трое сыновей – Фредди, Арчи и Оззи.

Энни Вершинг покинула этот мир 29 января 2023 года в Лос-Анджелесе.

Сегодня в душе семьи глубокая дыра. Она (Энни Вершинг – 24 канал) находила чудо в мелочах. Ей не нужна была музыка, чтобы танцевать. Она научила нас не ждать, пока приключение найдет тебя,

– написал муж актрисы Стивен Фулл.



Энни Вершинг и Стивен Фулл / Pinterest

Карьера и биография актрисы

Энни Вершинг родилась 28 марта 1977 года в Сент-Луисе, штат Миссури. В конце 1990-х годов окончила Университет Милликин. Одна из популярнейших ролей актрисы – специальный агент ФБР в седьмом и восьмом сезонах телесериала "24 часа" (2009 – 2010 годы). К тому же она снялась в мыльной опере "Главный госпиталь", а также появлялась в эпизодах множества сериалов, среди которых были "Фрейзер", "Очарованные", "Сверхъестественное", "Касл".

Кроме этого, Энни Вершинг известна по игре The Last of Us, которую недавно экранизировал HBO. В 2013 году она озвучила персонажа Тесс.

Нил Дракман, гейм-директор студии Naughty Dog, разработавшей The Last of Us, выразил соболезнования семье актрисы: "Только что узнал, что умерла моя дорогая подруга Энни Вершинг. Мы потеряли прекрасного артиста и человека. Мое сердце разбито. Всеми мыслями вместе с ее близкими".