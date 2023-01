Причиной смерти стал инсульт. У Лизы Лоринг осталось двое детей – Ванесса и Марианне Лоринг, а также внуки Эмилиана и Чарльз.

Близкая подруга Лоринг, писательница Лори Джейкобсон, написала в фейсбуке, что Лоринг "перенесла большой инсульт, вызванный курением и высоким кровяным давлением", и три дня находилась на аппарате жизнеобеспечения, прежде чем семья решила отключить его в выходные.

Она ушла мирно, обе ее дочери держали ее за руки,

– сказала она.

Джейкобсон почитала Лоринг и написала: "Всегда в наших сердцах как Уэнздэй Аддамс".

Лизе Лоринг было всего пять лет, когда она снялась в телеадаптации жутких мультфильмов Чарльза Аддамса в 1964 году. Ее игра мрачной дочери Аддамса с готическим видом и длинными черными косами оказала большое влияние на следующие изображения персонажа.

В недавней адаптации Netflix с Дженной Ортегой в главной роли показали вирусный танец, вдохновленный неуклюжими движениями Лоринг в оригинальном сериале 1964 года.

Биография Лизы Лоринг

Родилась на Маршалловых островах в 1958 году, позже переехала на Гавайи, а затем в Лос-Анджелес со своей матерью. Когда ей было три года начала работать моделью, вскоре получила свою первую роль на телевидении в медицинской драме 1961 "Доктор Килдер" (Dr. Kildare).

После прорыва в роли Уэнздэй Аддамс, она снялась в ситкоме "Прюитс из Саутгемптона" (The Pruitts of Southampton)" и шпионской драме "Девушка из UNCLE" (The Girl from UNCLE), а затем получила роль в сериале "Как обращается мир" (As the World Turns).

В 1974 году в семье Лизы случилась трагедия – от алкоголизма в возрасте 34 лет скончалась ее мать. Однако Лоринг продолжала сниматься в кино, и в 1980-х годах появилась в ряде слешеров, включая Blood Frenzy, Iced и Savage Harbour.

В тот же период она работала визажистом на съемках фильма для взрослых "Большой прием Трейси" (Traci's Big Trick). Там на съемочной площадке Лоринг познакомилась со своим третьим мужем, актером фильмов для взрослых Джерри Батлером.

Ее брак с Батлером вызвал большой интерес в СМИ, и у пары было несколько публичных ссор из-за недовольства Лорингом участием Батлера в киноиндустрии для взрослых. Дальше порноактер снимался тайно. В конце концов они развелись в 1992 году.

В 1991 году стала зависимой от героина, но вылечилась в следующем году. В 2003 году Лиза вышла замуж за Грэма Рича, однако они развелись в 2008, но спустя 7 лет подали на развод.

Лиза Лоринг / Pinterest