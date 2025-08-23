Медики не смогли спасти жизнь Диего. Считается, что у него случился сердечный приступ, пишет Кино 24 со ссылкой на Independent.

Умер Диего Борелла

Съемки финального эпизода 5 сезона сериала "Эмили в Париже" якобы приостановлены. Они должны были завершиться в понедельник, 25 августа, а Диего Борелла должен был снять финальную сцену перед потерей сознания.

Наша скорая прибыла в 18:42 (в четверг вечером). Медики пытались реанимировать его. Но в конце концов все усилия оказались тщетными. Около 19:30 его объявили мертвым,

– сообщили в службе здравоохранения Венеции.

Диего Борелла родился в Италии, был уважаемым режиссером и писателем. Мужчина также работал в Риме, Лондоне и Нью-Йорке. Итальянские СМИ пишут, что в последнее время он писал поэзию, сказки и детские рассказы.

Что известно о 5 сезоне "Эмили в Париже?

Премьера 5 сезона сериала "Эмили в Париже" должна состояться 18 декабря. Лили Коллинз играет роль исполнительного директора по маркетингу, которая осваивается в столице Франции, но в новых эпизодах переезжает в Италию.

"Теперь, возглавляя Agence Grateau Rome, Эмили сталкивается с профессиональными и романтическими вызовами, адаптируясь к жизни в новом городе. Но как только все становится на свои места, идея о работе дает обратную связь, и последствия перерастают в разбитое сердце и неудачи в карьере. Стремясь к стабильности, Эмили склоняется к своему французскому образу жизни, пока большая тайна не угрожает ее ближайшим отношениям", – говорится в аннотации нового сезона.