Медики не змогли врятувати життя Дієго. Вважається, що у нього стався серцевий напад, пише Кіно 24 з посиланням на Independent.

Помер Дієго Борелла

Зйомки фінального епізоду 5 сезону серіалу "Емілі в Парижі" нібито призупинени. Вони мали завершитися у понеділок, 25 серпня, а Дієго Борелла мав зняти фінальну сцену перед втратою свідомості.

Наша швидка прибула о 18:42 (у четвер увечері). Медики намагалися реанімувати його. Але зрештою всі зусилля виявилися марними. Близько 19:30 його оголосили мертвим,

– повідомили у службі охорони здоров'я Венеції.

Дієго Борелла народився в Італії, був шанованим режисером і письменником. Чоловік також працював у Римі, Лондоні та Нью-Йорку. Італійські ЗМІ пишуть, що останнім часом він писав поезію, казки й дитячі оповідання.

Що відомо про 5 сезон "Емілі в Парижі?

Прем'єра 5 сезону серіалу "Емілі в Парижі" має відбутися 18 грудня. Лілі Коллінз грає роль виконавчої директорки з маркетингу, яка освоюється у столиці Франції, але у нових епізодах переїжджає до Італії.

"Тепер, очолюючи Agence Grateau Rome, Емілі стикається з професійними та романтичними викликами, адаптуючись до життя в новому місті. Але щойно все стає на свої місця, ідея про роботу дає зворотний зв'язок, і наслідки переростають у розбите серце та невдачі в кар'єрі. Прагнучи стабільності, Емілі схиляється до свого французького способу життя, поки велика таємниця не загрожує її найближчим стосункам", – йдеться в анотації нового сезону.