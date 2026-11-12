Не новинки Netflix, но настоящие находки: 3 мини-сериала, которые легко пропустить

24 Канал собрал сериалы на вечер, которые захватывают с первых эпизодов. Здесь есть эксперименты над человеческим сознанием, путешествия в прошлое и загадочный гостиничный номер. В общем, идеальный набор для тех, кому обычной реальности уже вполне достаточно.

Adv

популярные видео

"Маньяк", 2018

Жанр: фантастика, психологическая драма, черная комедия

IMDb: 7,6

Количество серий: 10



Энни и Оуэн – двое незнакомцев, у которых достаточно психологических проблем, чтобы заинтересовать целый консилиум врачей. Они соглашаются принять участие в испытании экспериментальных препаратов, которые якобы способны вылечить любые душевные травмы. Конечно, все идет не по плану. Вместо ожидаемого исцеления герои оказываются в причудливых мирах, проживают чужие жизни и постепенно теряют понимание того, где заканчивается реальность.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes сериал имеет 84% положительных рецензий. Обозреватели особенно отмечают актерскую игру Эммы Стоун и Джоны Хилла, необычный визуальный стиль и смелое сочетание жанров.



"Маньяк": смотреть трейлер

Реклама

"11.22.63", 2016

Жанр: фантастика, триллер, историческая драма

IMDb: 8,0

Количество серий: 8

Учитель Джейк Эппинг случайно узнает о портале, позволяющем попасть в 1960 год. Его задача – предотвратить убийство президента Джона Кеннеди. Однако вместо быстрого путешествия во времени мужчину ждут опасная миссия, романтические приключения и целый ряд проблем. Ведь история, как оказывается, не очень любит, когда кто-то пытается переписать ее без разрешения.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes проект получил 83% положительных отзывов. Критики похвалили атмосферу Америки 1960-х, напряженный сюжет и игру Джеймса Франко. В то же время некоторые обозреватели отмечали, что история не всегда одинаково удачно сочетает фантастику и драму.



"11.22.63": смотреть трейлер

"Потерянная комната", 2006

Жанр: мистика, фантастика, детектив, триллер

IMDb: 8,1

Количество серий: 6

Детектив Джо Миллер получает загадочный ключ, который позволяет попасть в комнату, существующую вне привычных законов пространства и времени. Вскоре его маленькая дочь бесследно исчезает внутри этого помещения. Пытаясь вернуть ребенка, мужчина узнает о существовании других предметов со сверхъестественными свойствами. Каждый из них может изменять реальность, а вокруг загадочных вещей уже давно идет опасная борьба.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes мини-сериал имеет 77% положительных рецензий. Обозреватели отмечают оригинальную концепцию и захватывающую мистическую атмосферу.



"Потерянная комната": смотреть трейлер

А вот эти сериалы захватят вас с первых минут.