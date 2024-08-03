3 жутких фильма ужасов, в основе которых лежат реальные события

Если просмотр банальных мелодрам не для вас, стоит выбрать для просмотра что-то, что будет держать вас в напряжении до самого конца. Особенно, если это фильмы ужасов.

Хороры, основанные на реальных событиях, способны вызвать еще большее чувство страха, ведь понимание того, что эти ужасы могли происходить на самом деле, добавляет непреодолимого ужаса и повышает эмоциональное воздействие фильма. Мы собрали список таких лент, которые погрузят вас в атмосферу реального страха.

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"Заклятие"

В центре сюжета ленты жизнь семьи Перронов в незаметном, на первый взгляд, доме. Однако этот дом скрывает в себе страшную тайну: паранормальные явления, которые парализуют своей непредсказуемостью и неожиданностью, держат семью в постоянном страхе. Среди ночи слышны странные звуки, предметы движутся сами по себе, а тени преследуют жителей дома.

На помощь испуганной семье приходят Эд и Лорейн Уоррены – семейная пара, которая специализируется на исследовании подобных явлений. Они имеют большой опыт в борьбе с призраками и другими сверхъестественными сущностями, однако на этот раз даже их знания и навыки не могут преодолеть силу, поселившуюся в доме Перронов.

"Заклятие": смотрите онлайн трейлер фильма

"Американское преступление"

Фильм основан на реальных событиях конца 60-х годов и рассказывает ужасную историю, которая стала известной как одна из самых жестоких в криминальной истории США. Гертруда Банижевски, казалось бы, самая обычная домохозяйка, держит в заточении в подвале своего дома молодую девушку-тинейджера, по имени Сильвия. Она пытает ее самыми изощренными способами, причиняя физические и психологические мучения.

Причиной таких жестоких действий стало то, что оплата за содержание Сильвии, которую должны были присылать ее родители, не поступила вовремя. Гертруда, озлобленная и разочарованная, решила наказать беззащитную девушку за проступок, на который она не имела никакого влияния.

"Американское преступление": смотрите онлайн трейлер фильма

"Из ада"

Он воплощение темноты и ужаса. Он самый таинственный и самый знаменитый из всех серийных убийц, известных истории. Джек-Потрошитель погрузил Англию в атмосферу страха и породил множество слухов и догадок. Этот убийца знает больше, чем простой мясник или лаборант. Каждое его убийство – это удивительный ритуал, который захватывает и пугает одновременно.

На его след выходит инспектор Фред Абберлайн, отчаянно пытаясь остановить террор. Используя опиум, он усиливает свой природный дар ясновидения, позволяющий ему видеть то, что недоступно другим. Абберлайну придется погрузиться в темные уголки человеческой психики и столкнуться с неизвестным, чтобы понять мотивы и намерения Джека-Потрошителя.

"Из ада": смотрите онлайн трейлер фильма

Эта история не просто о преследовании преступника. Она о борьбе со злом, которое спряталось за маской повседневности, о раскрытии тайн, которые остаются неразгаданными, и о том, как далеко человек готов зайти, чтобы найти истину.