От Гринча до Санта-Клауса: в каких новогодне-рождественских героев превращались известные актеры

Мировое кино очень богато на разных героев: от злых персонажей до добрых волшебников. Но очевидно, чтобы сыграть роль, актеры должны полностью перевоплотиться в другой образ, который соответствует сценарию.

Поэтому в период рождественско-новогодних праздников 24 Канал решил рассказать, какие известные актеры перевоплощались в персонажей, ставших символами зимнего периода.

Кто из актеров скрывается за масками известных персонажей кино?

"Гринч – похититель Рождества", 2000

Главный актер: Джим Керри

Рейтинг IMDb: 6,4

За маской зеленого существа скрывается, всеми любимый, Джим Керри. Актер рассказывал, что у него были моменты, когда он едва не сошел с ума во время нанесения грима. А все из-за того, что процесс длился по 8 часов в течение 92 съемочных дней. Знаменитость даже проходил обучение от ЦРУ, чтобы выдержать дискомфорт.

Джим Керри в роли Гринча / Кадр из фильма

"Подарок на Рождество", 1996

Главный актер: Арнольд Шварценеггер

Рейтинг IMDb: 5,8

Звезда "Терминатора" любил экспериментировать с ролями, поэтому совсем не удивительно, что именно он сыграл в комедийной ленте. Арнольду выпала роль отца, который из-за постоянной занятости забыл купить сыну подарок на Рождество – Турбомена – самая желанная игрушка среди детей. Чтобы исправить ситуацию, он сам превращается в любимого супергероя сына.

Арнольд Шварценеггер в роли Турбомена / Кадр из фильма

"Эльф", 2003

Главный актер: Уилл Феррелл

Рейтинг IMDb: 7,1

Это забавный рождественский фильм, где актер Уилл Феррелл перевоплотился в эльфа, который живет на Северном полюсе. Самое забавное наблюдать за тем, как на фоне актеров, ниже ростом, выделялся этот герой.

Уилл Феррелл в роли эльфа / Кадр из фильма

"Санта Клаус 3: Властелин полюса", 2006

Главные актеры: Тим Аллен, Мартин Шорт

Рейтинг IMDb: 4,9

Первое, на что стоит обратить внимание, так это на рейтинг фильма. Многие не согласятся с такой оценкой, ведь финальная часть истории о Санта-Клаусе не получилась провальной.

Тим Аллен на протяжении трех фильмов играл доброго волшебника с белой бородой, который ежегодно разносит послушным детям подарки по всему миру. Ему хорошо удалось воплотить различные амплуа, поэтому эта роль идеально подошла для актера.

А Мартин Шорт получил роль Джека Фроста (герой, который все может все замораживать). В третьей части ему досталась главная роль, где именно он стал головой Северного полюса. Кто уже видел этот фильм, то точно сможет отметить грим Мартина, который ярко подчеркивает натуру его персонажа.

Тим Аллен в роли Санта-Клауса, Мартин Шорт в роли Джека Фроста / Кадр из фильма

"Чарли и шоколадная фабрика", 2005

Главные актеры: Джонни Депп

Рейтинг IMDb: 6,7

Существует несколько фильмов о Вилли Вонке, однако сначала мы остановимся на самом популярном, где роль владельца шоколадной фабрики исполнил неповторимый Джонни Депп. Уже давно известно, что этот актер – мастер перевоплощений.

В этом фильме он играл изящного и очень аккуратного Вилли Вонку, который никак не мог справиться с собственными детскими травмами. Интересно, что не все сразу узнают, кто исполняет роль этого героя.

Джонни Депп в роли Вилли Вонки / Кадр из фильма

"Вонка", 2023

Главные актеры: Тимоти Шаламе

Рейтинг IMDb: 6,9

Еще одна реплика легендарной истории только уже с Тимоти Шаламе в главной роли. Образ этого героя значительно отличался от того, который зрители видели с Джонни Деппом. Это можно назвать новым взглядом режиссера. Кроме образа отличается еще и сюжет, что может заинтересовать поклонников Вилли Вонки.

Лента получила положительные отзывы, а Тимоти – соответствующую похвалу.

Тимоти Шаламе в роли Вилли Вонки / Кадр из фильма

