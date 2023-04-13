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В Киеве начался Фестиваль допремьерных показов французского кино

"Три мушкетера: Д'Артаньян"

Событие открыла эпическая приключенческая лента "Три мушкетера: Д'Артаньян". Это первая часть двухсерийной саги, основанной на шедеврах знаменитого писателя Александра Дюма. Фильм о юном Д'Артаньяне, оказывающемся в сердце войны, на кону которой — судьба Франции. , Луи Гарреля и др. За режиссуру отвечает создатель исторической мелодрамы "Эйфель" Мартен Бурбулон.

"Мое преступление"

Детективная комедия "Мое преступление" Перенесет зрителей в другой исторический период Франции — в 1930-е годы. Это новая картина Франсуа Озона, современного классика, известного своим культовым фильмом "8 женщин". В центре сюжета — две подруги: молодая актриса, обвиняемая в убийстве известного продюсера, и юрист, защищающая ее.

Главные роли исполнили новые звезды французского кино: Надя Терешкевич – самая перспективная актриса 2023 года по версии Премии Сезар, а также номинантка на эту премию Ребекка Мардер. Актерский состав дополнили номинантка Оскара и дважды призер Канн Изабель Юппер, а также обладатели Премий Сезар Фабрис Лукини, Дэнни Бун и Андре Дюссолье.

"Сторожевые планеты"

Также на фестивале покажут зрелищную документальную ленту. "Часовые планеты" режиссера Жана-Альбера Лиевра. Фильм представляет собой удивительную одиссею неизведанными территориями до едва изученных китов. Зрители познакомятся с их невероятными способностями и сложной социальной жизнью.

Эта работа — результат кругосветного путешествия, в которое отправилась съемочная группа, вооружившись терпением и современными средствами съемки. Создатели ленты пытались произвести для зрителей эффект присутствия, а порой даже дать возможность взглянуть на мир глазами китов.

"Возвращение в Сеул"

Киногурманов будет ждать картина "Возвращение в Сеул" франко-камбоджийского режиссера Дэви Чоу — результат копродукции Франции, Германии, Бельгии, Южной Кореи, Румынии, Камбоджи и Катара. Фильм принимал участие в программе "Особый взгляд" Каннского фестиваля 2022 года, а в этом году вошел в шортлист Премии Оскар в категории "Лучший международный фильм" (заявка от Камбоджи).

Главная героиня – молодая девушка, которая приезжает в Корею – страну, где она родилась, прежде чем ее усыновила французская пара. Героиня решает разыскать своих биологических родителей, но ее путешествие получает неожиданный поворот.

Фестиваль допремьерных показов французского кино: смотрите трейлер

Фестиваль допремьерных показов французского кино продлится в киевском кинотеатре "Жовтень" с 13 по 19 апреля. Все показы состоятся на языке оригинала с украинскими субтитрами. Продажа билетов на сайте кинотеатр.