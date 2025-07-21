Идея поступила от самой группы: продюсер анонсировал фильм об истории "Океана Эльзы"

Впервые на большом экране выйдет документальный фильм об одной из самых выдающихся групп независимой Украины. Лента называется "Океан Эльзы. Наблюдение шторма" и будет рассказывать историю группы – от первых шагов в творчестве до аншлаговых концертов на стадионах.

Продюсер фильма об "Океане Эльзы" Николай Сердюк в эфире 24 Канала рассказал, что работу над фильмом о музыкальной группе начали с конца июня 2024 года. Осенью уже начались съемки: подготовка к интервью и непосредственно сами интервью.

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Работа над фильмом продолжалась 1,5 года

К концу года весь материал был отснят.

Идея сначала поступила именно от группы. То есть первый импульс, который мы получили, исходил от них,

– сказал Николай Сердюк.

Он добавил, что команда искала очень много архивов – тысячи файлов, пленок, дисков, кассет в разных уголках Украины, где только могли что-то найти. Последние полгода продолжается монтаж. И только сейчас начался период постпродакшена.

Работа идет супер – творческих сложностей мы не чувствуем, потому что наша команда уже с опытом. Хочется лишь реализовать все наши мысли, определенные образы и символы, которые мы закладываем в этот фильм,

– сказал Сердюк.

Он отметил, что для того, чтобы украинский зритель восхищался отечественным кино, команда старается выполнять свою работу качественно. Самое главное – рассказать интересную историю и выстроить сильную драматургию.

Особое внимание они сосредоточили на сценарии, архивных материалах, а также монтаже. Все должно выглядеть ритмично и динамично. Важную роль играет и промокампания: команда ищет все возможные способы, чтобы как можно шире донести информацию о фильме до зрителя.

Фильм выйдет во всеукраинский прокат с 6 ноября 2025 года – в максимально возможном количестве кинотеатров. Лента создана специально для кинотеатрального релиза, поэтому основной акцент – именно на показах в кинотеатрах по всей Украине.

Также запланированы международные премьеры – в Европе, Северной Америке, Канаде и других странах. Сейчас команда активно работает над организацией зарубежных показов.

В онлайн-доступе фильм появится не раньше 2026 года. Его релиз состоится эксклюзивно на платформе Свит.ТВ. Это станет первым документальным фильмом в линейке оригинального контента сервиса.

К слову, группа "Океан Эльзы" опубликовала информацию о том, сколько средств удалось собрать для ВСУ по случаю 30-летия коллектива.

Во время львовских концертов группы было собрано 7 миллионов 747 тысяч гривен для подразделений ГУР МО Украины. В частности:

более 7 000 000 гривен – с продажи билетов и благотворительного аукциона;

515 000 гривен – благодаря акции партнеров, проходившей во Львове и области в течение недели;

144 000 гривен – с продажи благотворительной коллекции от "Авиации Галичины".

Группа пообещала обнародовать подробные отчеты на своих официальных ресурсах после завершения всех согласований, закупок и передачи помощи.