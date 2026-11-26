Украинская мода продолжает покорять мир, причем даже там, где, согласно сценарию, творятся жуткие вещи. Пижама украинского бренда LESSLESS появилась в новом сезоне культового американского сериала "Американская история ужасов".

Как сообщает 24 Канал, пока герои сериала пытаются пережить очередные ужасы, украинские дизайнеры демонстрируют, что даже в самых жутких обстоятельствах можно выглядеть стильно.

Сотрудничество началось с запроса команды художников по костюмам сериала "Американская история ужасов". Представители сериала заинтересовались пижамами украинского бренда и попросили прислать наряды для примерки.

Результат, очевидно, оправдал ожидания, ведь после утверждения костюмов команда заказала сразу восемь шелковых комплектов.

Особое значение этой истории придают обстоятельства, при которых создавались наряды. Украинские мастерицы работали в условиях российских обстрелов, однако, несмотря на все трудности, успели выполнить заказ, и пижамы вовремя попали на съемочную площадку.

Что известно об "Американской истории ужасов"

"Американская история ужасов" – культовый сериал-антология, который выходит с 2011 года. Его создали Райан Мерфи и Брэд Фелчак.

Каждый сезон рассказывает отдельную жуткую историю, знакомя зрителей с новыми персонажами, мистическими событиями и человеческими страхами. За годы существования проект завоевал множество престижных наград и армию поклонников по всему миру.

Недавно стало известно, что звезда фильма о Гарри Поттере преподнесла подарок украинскому защитнику.