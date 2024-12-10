Мультфильм "Ваяна 2" за две недели проката ошеломил кассовыми сборами: о каких суммах идет речь

Мультфильм "Ваяна 2" стал невероятно успешным в прокате. Лента заработала более 600 миллионов долларов за две недели в национальном и мировом прокате.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Variety. Этот анимационный фильм от Disney смог занять шестую позицию среди самых кассовых фильмов года.

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Мультфильм "Ваяна 2" стал невероятно успешным в прокате: подробности

Вторая часть анимационного фильма Disney "Ваяна 2" оказалась чрезвычайно успешной, заработав 600 миллионов долларов за первые две недели проката. Это стало возможным благодаря тому, что мультфильм смог получить значительные кассовые сборы как в США, так и за рубежом. Продолжение "Ваяны", которое изначально было разработано как телесериал, позже было адаптировано для больших экранов, и в результате эта стратегия принесла отличные результаты.

Из всех заработанных 600 миллионов долларов, 300 миллионов были получены в США, что подтверждает его популярность среди американской аудитории. Остальные 300 миллионов мультфильм заработал на международных рынках, где его успех также был удивительным.

Благодаря таким кассовым сборам, "Ваяна 2" приближается к тому, чтобы превысить общие сборы своего предшественника, оригинального фильма 2016 года, который за все время проката собрал 643 миллионов долларов. Ожидается, что уже в ближайшие дни эта сумма будет превышена, что подтвердит высокий уровень интереса к продолжению и его популярность среди зрителей по всему миру.

В первый уикенд проката мультфильм заработал в общей сложности 103,5 миллиона долларов на 52 международных рынках, а также 52 миллиона в США. Среди международных рынков крупнейшими были Франция, Великобритания, Германия и Мексика.

Эти показатели демонстрируют, что мультфильм имеет большой успех среди зрителей по всему миру, что делает его одним из крупнейших кинематографических событий года.

О чем сюжет мультфильма "Ваяна 2"

По сюжету второй части мультфильма, события разворачиваются через три года после тех, что произошли в первом фильме "Ваяна". После того как Ваяна покинула свой родной остров и отправилась в неизведанный бескрайний океан, она вернулась домой, став героиней для своего народа. Однако новое приключение ждет ее, когда вместе с Мауи она отправляется в новое путешествие. На этот раз к команде присоединяются необычные моряки, которые помогут преодолеть все трудности и опасности на пути.

"Ваяна 2": смотрите онлайн трейлер мультфильма

Приключение начинается с неожиданного призыва от предков-путешественников, которые обращаются к Ваяне через магический знак. Этот зов ведет ее к далеким морям Океании, где она должна найти пропавший остров, который был утерян много лет назад. Все путешествие будет полна новых вызовов, тайн и открытий, что еще больше раскроют глубину персонажей и их взаимодействие.