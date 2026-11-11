Голливуд переснимет культовую романтическую комедию 90-х: в ней играли Том Хэнкс и Мэг Райан

Похоже, в Голливуде окончательно иссякли новые идеи, зато старых хватит еще на несколько десятилетий. На этот раз под прицел попала романтическая комедия "Вам письмо" 1998 года, в которой Том Хэнкс и Мэг Райан доказывали, что влюбиться в интернете можно даже без Tinder, инстаграма и бесконечных переписок.

Как сообщает The Hollywood Reporter, студия Warner Bros. приступила к работе над новой версией культовой картины "Вам письмо". Правда, создатели обещают не просто переснять знакомую историю, а предложить зрителям совершенно новый сюжет. Однако дата премьеры новой версии ленты пока неизвестна.

Что известно о новом фильме

Режиссером и сценаристом проекта станет Джейсон Орли, известный по романтической комедии "Хочу тебя вернуть".

Фильм "Вам письмо" переснимут / Фото imdb



Над предыдущей версией сценария работали Дебора Каплан и Гарри Элфонт. К продюсированию вернутся Нил Мориц и Таня Ландау, которые работали над оригинальным фильмом.

Подробности сюжета пока держатся в секрете. Неизвестно также, кто сыграет главные роли и появятся ли в новой картине Том Хэнкс и Мэг Райан.

Почему все помнят оригинальный фильм

Романтическая комедия "Вам письмо", снятая Норой Эфрон, рассказывала историю владелицы небольшого книжного магазина Кэтлин Келли и бизнесмена Джо Фокса, который фактически пытался уничтожить ее бизнес.

В реальной жизни они терпеть друг друга не могли, зато в интернете, не зная настоящих личностей собеседников, постепенно влюблялись.

Фильм собрал в мировом прокате более 250 миллионов долларов, а Мэг Райан получила номинацию на "Золотой глобус" за лучшую женскую роль в комедии или мюзикле.

Кстати, сама лента 1998 года также не была полностью оригинальной историей. Ее сюжет происходит от пьесы венгерского драматурга Миклоша Ласло "Парфюмерия" 1937 года.

Также Голливуд взялся за знаменитый хоррор Хичкока. Ждем новую версию страшного сюжета.